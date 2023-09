Assassin's Creed Mirage: Návrat ke kořenům franšízy

By

Assassin's Creed zaznamenal v posledních letech několik změn, hry jako Odyssey a Valhalla se odchýlily od základních prvků, díky nimž byla série tak výjimečná. Zdá se však, že nadcházející díl, Mirage, vrací franšízu zpět ke kořenům tím nejlepším možným způsobem.

Jednou z výjimečných funkcí Mirage je jeho nastavení. Pryč jsou rozsáhlá prostředí s otevřeným světem z předchozích her a nahradil je hustý a pulzující Bagdád. Město samotné působí jako živé a plné charakteru, s rušnými ulicemi, živým bazarem a propojenými střechami. Prozkoumávání tohoto velmi detailního hřiště je potěšením a město skutečně působí jako jeho vlastní charakter.

Mirage také zavádí přepracovaný systém proslulosti, takže je obtížnější vyhnout se odhalení. Stráže reagují na vaši přítomnost a civilisté na vás upozorní, pokud nesplynete. Čím více problémů způsobíte, tím více nepřátel budete čelit, včetně lučištníků a těžce obrněných stráží. Tento systém přidává do hry zábavnou výzvu a vrací klasický pocit z Assassin's Creed.

Combat v Mirage si zachovává některé mechaniky z posledních položek, ale s vylepšeními. Úrovně nepřátel a čísla poškození byly nahrazeny ukazateli zdraví, počítadlem a hodem uhýbání. Boj je náročnější a reaktivnější, vyžaduje strategii a přesné načasování. V Mirage září obzvláště stealth boj. Pohybovat se ve stínu a zůstat skrytý je obohacující a poutavý, připomínající začátky seriálu.

Assassin's Creed Mirage vrací sérii zpět k jejím kořenům zaměřeným na utajení a zachycuje to, co udělalo franšízu tak populární. I když některým mohou chybět prvky RPG, soustředěné nastavení, intuitivní ovládání a příjemná stealth hratelnost nabízí sérii návrat do formy.

Zdroje:

– Assassin's Creed Mirage: Oficiální demo hry

– Assassin's Creed Mirage: Rozhovor s vývojářem