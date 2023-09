Assassin's Creed Mirage: Návrat ke kořenům série Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage představuje významný milník pro Ubisoft Bordeaux, protože je to poprvé, co studio vedlo vývoj plného vydání hry. Bordeaux, známí svou prací na DLC Valhalla's Wrath of the Druids, bylo vybráno k vývoji štíhlejšího a cílenějšího Mirage, které bylo původně zamýšleno jako DLC pro Valhallu, než se stalo samostatným dobrodružstvím. Mirage se odehrává v historickém městě Bagdád a má za cíl vrátit se ke kořenům série Assassin's Creed a vzdát hold původní hře.

Jedním z klíčových aspektů Mirage je důraz na stealth a vyhledávání, čímž se vrací klasická hratelnost Assassin's Creed. Sociální prolínání se vrátilo, umožňuje hráčům plynule splynout s davy a procházet rušnými ulicemi bagdádského Round City. Parkour je také prominentní funkcí, protože hráči mohou procházet městem pomocí střech a provádět akrobatické pohyby, aby se vyhnuli boji. Pro ty, kteří preferují rychlejší způsob dopravy, je navíc k dispozici rychlé cestování na synchronizovaná vyhlídková místa.

Samotné Kulaté město je působivým prostředím s kanály, zelení a výraznými čtvrtěmi s architekturou připomínající první hru Assassin's Creed. Každá čtvrť nabízí jedinečný zážitek, jako je Karkh, rušné tržní město, a Abbasiyah, domov Domu moudrosti, kde učenci studují matematiku a filozofii. Pozornost věnovaná detailům v městském designu přispívá k pohlcujícímu zážitku z Mirage.

Kromě města Mirage představuje také oblasti známé jako The Wilderness, které poskytují otevřenější a rozsáhlejší prostředí podobné moderním hrám Assassin's Creed. Tyto oblasti nabízejí osvěžující změnu tempa a není nutné je prozkoumávat pro hlavní narativní zážitek z Mirage. Ať už hráči preferují uzavřené městské prostředí nebo otevřenou divočinu, Mirage nabízí to nejlepší z obou světů.

Přestože se Mirage zaměřuje především na zážitky Basima Ibn Ishaqa v Bagdádu, jsou zde i momenty zasazené do moderního příběhu. Tyto momenty jsou však omezené, hlavní důraz je kladen na Basimovu cestu. Další pozoruhodnou lokací ve hře je pevnost Alamut, která slouží jako cvičiště pro Hidden Ones a nabízí kývnutí na předchozí tradici Assassin's Creed.

Mirage zavádí nové herní mechanismy, jako je notorický systém, kde NPC budou reagovat na hráčovy akce. Selhání úkolů, jako je kapesní krádež, může vést k tomu, že NPC upozorní stráže a zvýší úroveň proslulosti hráče. Aby se hráči vyhnuli odhalení, mohou použít strategie, jako je podplácení hudebníků k rozptýlení nebo zapojení do boje jako poslední možnost.

Assassin's Creed Mirage nabízí něco jak pro dlouholeté fanoušky, tak pro nováčky ve franšíze. Fanoušci ocení velikonoční vajíčka a odkazy na širší tradici Assassin's Creed, zatímco nováčci mohou naskočit do série s Mirage jako svou první zkušeností. Mirage se svým zaměřením na stealth, parkour a návrat ke kořenům série nabízí vzrušující a pohlcující dobrodružství Assassin's Creed.

Zdroje:

– [Název zdrojového článku] – Název zdroje

– [Název zdrojového článku] – Název zdroje