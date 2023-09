Závod na výrobu čipů TSMC v Arizoně neodstraní závislost na zámořské výrobě křemíku

By

Nová továrna na výrobu čipů, kterou staví společnost TSMC v Arizoně, vyvolala nadšení ze zvýšené výroby čipů v USA, zejména pro Apple. Odborníci však varují, že tento krok plně neodstraní závislost společnosti na zámořské výrobě křemíku.

Podle zasvěcených, ačkoli čipy budou vyrobeny ve Spojených státech, budou muset být poslány zpět na Tchaj-wan k úplnému sestavení. Inženýři společnosti TSMC a bývalí zaměstnanci společnosti Apple odhalují, že pokročilé balicí techniky, které jsou klíčové pro proces konečné montáže, nejsou snadno dostupné jinde bez robustního dodavatelského řetězce.

Zatímco TSMC neplánuje postavit zařízení na balení čipů v USA kvůli vysokým nákladům, má se za to, že závod v Arizoně nebude vyrábět dostatek čipů, aby ospravedlnil výstavbu pokročilého zařízení na balení v regionu.

Analytici vyjádřili obavy z geopolitických důsledků továrny v Arizoně. Dylan Patel, hlavní analytik SemiAnalysis, poukazuje na to, že kvůli požadavku na zaslání čipů zpět na Tchaj-wan k zabalení nemusí být zařízení tak efektivní v době geopolitického napětí nebo války.

Existuje možnost, že by Apple mohl využít zařízení pro výrobu některých málo důležitých čipů, které lze zabalit pomocí dostupných procesů mimo Tchaj-wan. Protože však Apple silně spoléhá na metodu Integrated Fan-out Package on Package společnosti TSMC, kterou společnost používá pouze ve velkých objemech, zůstává nejasné, kolik výroby lze přesunout do Arizony.

I když továrna na výrobu čipů TSMC v Arizoně nepochybně přispěje ke zvýšení výroby čipů v USA, je důležité poznamenat, že zcela neodstraní potřebu zámořské výroby křemíku pro Apple.

