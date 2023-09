Apple vyhrál odvolání v patentové výzvě proti Corephotonics

By

V nedávném vývoji společnost Apple Inc. úspěšně oživila svou výzvu k patentu na fotoaparát pro mobilní telefony, který drží společnost Corephotonics Ltd. Dotyčný patent umožňuje uživatelům zachytit portréty s ostrým předmětem na rozmazaném pozadí. Americký odvolací soud pro Federal Circuit v pondělí rozhodl, že Patent Trial and Appeal Board (PTAB) nespravedlivě odmítl útok Applu na Corephotonics tím, že se spoléhal na typografickou chybu, kterou žádná ze stran nepovažovala za významnou.

Rozhodnutí Federal Circuit bylo založeno na tom, že PTAB dostatečně nevysvětlil důležitost typografické chyby ve svém rozhodnutí. Tato chyba spolu s dalšími nezávislými chybami identifikovanými PTAB ovlivnila počáteční rozhodnutí představenstva odmítnout výzvu Applu.

Vítězství Applu v odvolání nyní umožňuje společnosti pokračovat v právní bitvě proti Corephotonics o platnost patentu. Pro Apple je to významné vítězství, protože příznivý výsledek by mohl společnost potenciálně osvobodit od placení licenčních poplatků společnosti Corephotonics nebo čelit jakýmkoli jiným právním důsledkům souvisejícím s patentem.

Použití portrétního režimu s ostrým objektem a rozostřeným pozadím je při fotografování chytrými telefony stále oblíbenější. Technologie za touto funkcí zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která uživatelům umožňuje snadno vytvářet profesionálně vypadající fotografie. Apple, známý svými inovacemi v technologii chytrých telefonů, byl v čele tohoto trendu se svým režimem Portrét, který byl mezi uživateli přijat pozitivně.

Tento nejnovější vývoj v právní bitvě společnosti Apple s Corephotonics zdůrazňuje intenzivní konkurenci a význam duševního vlastnictví v odvětví chytrých telefonů. Obě společnosti soupeří o dominanci na tomto vysoce konkurenčním trhu a jsou ochotny bránit svá práva duševního vlastnictví, aby si zajistily svou pozici.

Jak se tento soudní spor vyvine v následujících měsících, se teprve uvidí. Nicméně úspěšné odvolání Applu znamená významný krok vpřed v jeho úsilí zpochybnit platnost patentu Corephotonics. Výsledek tohoto případu by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost technologie fotoaparátů smartphonů.

Definice:

– Patent Trial and Appeal Board (PTAB): Panel správních soudců v rámci Úřadu pro patenty a ochranné známky Spojených států odpovědný za přezkoumání a rozhodování o zpochybnění platnosti patentů.

– Typografická chyba: Chyba při psaní nebo tisku dokumentu, která často zahrnuje nesprávná písmena, slova nebo interpunkci.

