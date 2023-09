Co očekávat od nových hodinek Apple: Series 9 a Ultra 2

Apple se chystá na akci „Wonderlust“ představit svou novou řadu iPhone 15 a také Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 nové generace. Zatímco informace o iPhonu 15 kolovaly, nové hodinky zůstaly do značné míry záhadou. Zde je to, co lze očekávat od nadcházejících hodinek Apple a hlavní změny, které by mohly přinést.

Podle nedávné zprávy Bloomberg Marka Gurmana budou mít Apple Watch Series 9 a Ultra 2 podobný design jako současné modely, ale mohou obsahovat nový procesor a různé upgrady senzorů a komponent. To může zahrnovat přesnější snímač srdeční frekvence, který vylepšuje možnosti sledování fitness hodinek. O nových hodinkách se také říká, že přijdou s novým čipem U2, vylepšenou verzí stávajícího ultraširokopásmového čipu.

Pro nadšence dobrodružství může Apple představit nové celočerné Apple Watch Ultra 2. Aktuální model Ultra je známý svým titanovým pouzdrem a odolnou skleněnou konstrukcí, ideální pro outdoorové aktivity, jako je turistika a potápění. K dispozici byl však pouze v jediné barvě, šedé. Aby Apple toto omezení vyřešil, může nabídnout zcela černou verzi Ultra 2.

Objevily se zvěsti o zásadním redesignu Apple Watch, podobně jako dopad iPhonu X na iPhone. Původně se očekávalo, že tyto přepracované hodinky s microLED displejem budou uvedeny na trh v roce 2024. Zdá se však, že jejich vydání může být odloženo až do druhé poloviny tohoto desetiletí. Analytici naznačují, že microLED Apple Watch Ultra budou nyní pravděpodobně uvedeny na trh v 1. čtvrtletí 2026 namísto dříve očekávané druhé poloviny roku 2025.

Zatímco řada iPhone 15 si získala velkou pozornost, nové hodinky Apple zůstaly relativně pod radarem. Série 9 a Ultra 2 se nemusí vzhledově výrazně lišit od svých předchůdců, ale jejich modernizované procesory, vylepšené senzory a potenciální představení zcela černého Ultra 2 z nich pravděpodobně učiní přesvědčivé možnosti pro nadšence Apple a uživatele zaměřené na fitness.

