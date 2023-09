Webové stránky Apple Store jsou offline před spuštěním iPhone 15

Webová stránka Apple Store dočasně přešla do režimu offline v úterý ráno, jen několik hodin před velmi očekávaným uvedením iPhonu 15. Na vstupní stránce se zobrazila zpráva, že web prochází aktualizacemi, a vyzval návštěvníky, aby se brzy vrátili. Modro-šedé animované logo Apple, také spojené s událostí uvedení iPhonu 15, bylo zobrazeno spolu s funkčním odkazem na živý přenos.

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook se chystá odhalit nejnovější verzi vlajkového produktu společnosti ve 1:15 ET v divadle Steve Jobs v Apple Parku. Zůstává nejasné, zda pád webu byl důsledkem obrovského zájmu o iPhone XNUMX, nebo zda Apple provádí změny na svém online trhu.

Očekává se, že iPhone 15 bude uveden na trh 22. září, přičemž tři modely budou k dispozici v různých cenových relacích. Standardní verze bude začínat na 799 dolarech, zatímco varianta Pro Max bude stát na 1,099 15 dolarech. Jednou z významných změn v iPhonu XNUMX je přijetí standardního nabíjecího portu USB-C, jak to nařídila Evropská unie. Tento krok znamená odklon od proprietárního nabíjecího portu Lightning společnosti Apple.

Zvěsti kolem iPhone 15 zahrnují zavedení „akčního tlačítka“, které uživatelům poskytne rychlý přístup k různým funkcím a nastavením bez odemykání zařízení nebo procházení aplikací. Zatímco podrobnosti jsou vzácné, odborníci se domnívají, že toto tlačítko by mohlo odlišit iPhone 15 Pro od předchozích modelů.

Apple obvykle představuje nový produkt na podzim a iPhone 14 byl vydán v září loňského roku. Akcie společnosti, které nedávno dosáhly rekordní tržní kapitalizace 3 bilionů dolarů, zaznamenaly v úterý během ranního obchodování mírný pokles.

Zdroje: The New York Post, MacRumors, The Associated Press