Apple odhalil iPhone 15: Co očekávat

Velmi očekávané výroční uvedení produktu společnosti Apple na trh je hned za rohem a všechny oči se upírají na odhalení iPhonu 15. Zvěsti a zprávy naznačují, že nejnovější iterace vlajkové lodi společnosti Apple přijde s řadou nových funkcí, včetně zařízení podobného Androidu. nabíjecí port a vylepšený zoom fotoaparátu. Analytici však varují, že tyto doplňky by mohly přispět k vyšší ceně pro spotřebitele.

Podle analytiků Wedbush Securities mohou být ceny za modely iPhone 15 přibližně o 100 dolarů vyšší než předchozí řady smartphonů od společnosti Apple. Bylo by to poprvé po letech, kdy technologický gigant zvýšil ceny svých iPhonů. Základní model, 6.1palcový iPhone 15 se 128 gigabajty úložiště, by mohl začínat na 899 dolarech, zatímco větší 6.7palcový iPhone 15 Plus by mohl začínat na 999 dolarech. Spotřebitelé by však v měsících následujících po vydání mohli potenciálně najít u hlavních amerických telefonních operátorů zlevněné ceny.

Očekává se, že iPhone 15 přinese několik pozoruhodných vylepšení. Analýzy ve Wedbush uvádějí, že zařízení bude obsahovat rychlejší bionický čip A17, vylepšenou výdrž baterie, nabíjecí port typu C, vylepšenou technologii fotoaparátu a titanové hrany. Jednou z výjimečných funkcí je periskopický teleobjektiv na iPhonu 15 Pro Max, který výrazně zlepšuje možnosti optického zoomu telefonu. S 5x-6x optickým zoomem nabízí dvojnásobný zoom než předchozí iPhone 14 Pro. Kromě toho bude iPhone 15 pravděpodobně používat nabíjecí port USB-C, podobný těm, které se nacházejí v chytrých telefonech Android.

Rozhodování, zda upgradovat na iPhone 15, může být náročné, zvláště pokud již vlastníte relativně nový iPhone, jako je iPhone 12 nebo novější model. Olivier Blanchard, ředitel výzkumu v technologické výzkumné firmě The Futurum Group, navrhuje, že rozhodnutí by mělo záviset na tom, jaký typ telefonu aktuálně používáte. Pokud máte starší model, nový čip iPhone 15, vylepšené funkce fotoaparátu a port USB-C by mohly být významným skokem vpřed. Pokud však máte novější iPhone, nedostatek převratných vylepšení může způsobit, že zůstat u vašeho současného zařízení bude rozumnou volbou.

