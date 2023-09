Apple představuje vzrušující upgrady a potenciální zvýšení cen pro iPhone 15 Pro a Pro Max

By

Apple se chystá na nadcházející akci „Wonderlust“ odhalit svou nejnovější řadu produktů, která bude představovat velmi očekávaný iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Kromě těchto nových smartphonů mohou spotřebitelé očekávat, že uvidí Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, nové AirPods Pro a další. Nicméně jsou to změny, které má Apple v zásobě pro nové modely iPhone, které upoutaly pozornost všech, zejména potenciální zvýšení ceny.

Jedním z hlavních důvodů pro zvýšení cen iPhonu 15 Pro a Pro Max je představení vzrušujících upgradů. Apple má ambiciózní plány pro řadu iPhone 15, včetně přechodu z Lightning na USB-C, podpory bezdrátového nabíjení Qi 2, programovatelného tlačítka ztlumení s funkcí tlačítka Action u modelů Pro a dalších funkcí.

Nedávná zpráva od Digitimes naznačuje, že řada iPhone 15 Pro může také zaznamenat výrazný nárůst ceny kvůli dvěma velkým upgradům. Za prvé, Apple zvažuje přechod od nerezové oceli k titanovému šasi, což by mohlo zvýšit výrobní náklady. Za druhé, model Pro Max by mohl výhradně obsahovat vylepšení periskopické čočky, umožňující 5-6x optický zoom, přičemž některé zdroje spekulují dokonce o 10x optickém zoomu.

Pokud jde o cenu, iPhone 15 Pro a Pro Max by se mohly stát dosud nejdražšími modely iPhone. Přidání nového fotoaparátu s optickým zoomem by mohlo potenciálně zvýšit cenu Pro Max o 200 $. Podle Forbes je předpokládané rozdělení cen pro řadu iPhone 15 následující: iPhone 15 od 799 USD, iPhone 15 Plus od 899 USD, iPhone 15 Pro od 1,099 15 USD a iPhone 1,299 Pro Max od XNUMX XNUMX USD.

Rozhodnutí společnosti Apple zavést tyto změny je považováno za strategický krok k vyrovnání poptávky napříč modely iPhone. V předchozím cyklu modely Pro a Pro Max předčily standardní modely iPhone a Plus kvůli malému cenovému rozdílu. Zvětšením cenového rozdílu mezi modely Pro a non-Pro se Apple snaží vyrovnat poptávku a podpořit svůj dodavatelský řetězec. V důsledku toho bude iPhone 15 Pro stát téměř o 300 $ více než standardní iPhone 15, zatímco iPhone 15 Pro Max bude stát přibližně o 400 $ více než iPhone 14 Plus.

Tyto cenové rozdíly mohou potenciální upgrady přimět k zamyšlení, ale Apple se snaží zvýšit svou průměrnou prodejní cenu, aby kompenzoval celkový pokles na trhu se smartphony. Uvidí se, zda jsou upgrady a zvýšení cen oprávněné a zda spotřebitelé budou považovat nové iPhony za investici. Apple Event se má konat 12. září.

