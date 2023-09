Apple na Keynote Event oznámí nové modely iPhone a další

By

Apple se připravuje na odhalení své nejnovější řady modelů iPhone během své velmi očekávané hlavní události s názvem „Wonderlust“. Událost je naplánována na úterý v 10:XNUMX PT a bude vysílána živě pro publikum po celém světě. Vedle nových iPhonů může Apple také představit nové Apple Watch a poskytnout aktualizace pro nadcházející náhlavní soupravu Vision Pro VR.

Zvěsti naznačují, že Apple představí čtyři modely iPhone nové generace: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Zejména se očekává, že modely „Pro“ budou obsahovat přechod z rámů z nerezové oceli na lehčí a potenciálně tenčí titanové rámy. I když se spekuluje o tom, jak to bude vypadat, podrobnosti zůstanou až do konference pod pokličkou.

Jednou významnou změnou, kterou Apple pravděpodobně oznámí, je přechod z proprietárního portu Lightning na rozšířenější port USB-C. Tento posun je řízen nařízeními EU a mohl by mít dopad na to, jak budoucí kupující iPhone zapojí svá zařízení. Jak tuto změnu Apple svým zákazníkům představí a zdůvodní, se teprve uvidí.

Kromě odhalení iPhonu může Apple využít příležitosti k odhalení nové iterace Apple Watch. Společnost má zkušenosti s každoročním obnovováním svého oblíbeného nositelného zařízení, ačkoli podrobnosti o nových Apple Watch jsou stále vzácné.

Kromě toho by se Apple mohl krátce dotknout Vision Pro, jeho velmi očekávané náhlavní soupravy pro virtuální realitu. Vzhledem k tomu, že událost iPhone přitahuje značnou pozornost, nebylo by překvapivé, kdyby Apple poskytl aktualizace o pokroku Vision Pro před očekávaným uvedením na trh v příštím roce.

Chcete-li sledovat přímý přenos hlavní události, mohou jej diváci přistupovat přímo na oficiální webové stránky společnosti Apple nebo prostřednictvím YouTube. Událost bude k dispozici na živém vysílání YouTube a aplikace Apple TV představí živou událost i předchozí události pro ty, kteří dávají přednost používání Apple TV.

S blížícím se odhalením nových modelů iPhone, potenciálními aktualizacemi Apple Watch a náhledy na vývoj náhlavní soupravy Vision Pro VR, hlavní událost společnosti Apple slibuje vzrušující ukázku nejnovějších inovací a nabídek společnosti.

Zdroje:

– [Název zdrojového článku] (source-url)