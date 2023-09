Apple představuje nové Apple Watch Series 9 s vylepšenými funkcemi

By

Společnost Apple dnes uspořádala velmi očekávanou událost a představila řadu nových hardwarových nabídek. Vrcholem akce bylo odhalení nejnovějšího přírůstku do jejich nositelné řady, Apple Watch Series 9.

Nové chytré hodinky jsou poháněny špičkovým čipem S9, který se může pochlubit 60% nárůstem výkonu a o 30% rychlejším GPU ve srovnání se svým předchůdcem. Deidre Caldbeck, ředitelka produktového marketingu Apple Watch, je označila za „dosud nejvýkonnější čip hodinek“.

Jedním z klíčových vylepšení řady 9 je vylepšený diktát, který byl vylepšen až o 25 %. Díky tomuto vylepšení budou hlasové příkazy a interakce se Siri pro uživatele ještě hladší.

Řada 9 přináší několik zajímavých nových funkcí. Uživatelé nyní mají přístup ke zdravotním údajům pomocí Siri, což umožňuje pohodlné sledování jejich kondice a pohody. Další funkce nazvaná Name Drop umožňuje uživatelům sdílet osobní údaje s ostatními uživateli v okolí, kteří mají také Apple Watch Series 9. Funkce Double Tap navíc umožňuje uživatelům ovládat funkce hodinek klepnutím ukazováčkem a palcem na ruku, kterou nosí. hodinky.

Apple také zdvojnásobil jas displeje a zajistil tak lepší viditelnost i na ostrém slunci. Dalším praktickým doplňkem je možnost pingnout na váš iPhone přímo z hodinek, což usnadňuje nalezení vašeho telefonu, když se ztratí.

V dalších zprávách se objevily spekulace a náznaky, že nejnovější iPhone bude vybaven konektorem USB-C. I když to nebylo oficiálně potvrzeno, zdroje dodavatelského řetězce a nedávné zprávy naznačují, že Apple by mohl provést přechod. Tato změna by odemkla rychlejší nabíjení a vylepšenou kompatibilitu s jinými zařízeními USB-C.

Tato vzrušující oznámení z akce společnosti Apple ukazují jejich odhodlání posouvat hranice technologií a dodávat inovativní produkty, které zlepšují uživatelský zážitek.

