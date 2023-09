Apple představuje iPhone 15 s portem USB-C a vylepšeným kamerovým systémem

By

Apple právě představil své nejnovější smartphony, iPhone 15 a iPhone 15 Plus, a vynikající funkcí je zahrnutí portu USB-C. To znamená odklon od proprietárního konektoru Lightning společnosti Apple, protože společnost přechází v souladu s nadcházejícími předpisy Evropské unie. iPhone 15 začíná na 799 dolarech za 128GB model, zatímco iPhone 15 Plus začíná na 899 dolarech za stejnou kapacitu úložiště.

Přestože design letošních iPhonů velmi připomíná iPhone 14, jsou zde pozoruhodná vylepšení. Všechny modely nyní obsahují Dynamic Island, výřez ve tvaru pilulky představený v iPhone 14 Pro a Pro Max. Nabízí nový způsob zobrazení oznámení a interakci s aplikacemi. iPhone 15 se navíc může pochlubit OLED Super Retina displejem schopným zobrazovat obsah Dolby Vision s jasem 1,600 2,000 nitů. Špičkový jas tohoto displeje dosahuje na slunci XNUMX XNUMX nitů, což je dvojnásobek oproti jeho předchůdci.

Nejvýznamnějším vylepšením iPhonu 15 je jeho kamerový systém. Senzor hlavního fotoaparátu byl upgradován na 48 megapixelů z předchozích 12 megapixelů, které se nacházely v iPhonu 14. Telefon je také vybaven 12megapixelovým teleobjektivem a vylepšením režimu na výšku. Uživatelé již nemusí ručně přepínat do režimu na výšku a jsou zde vylepšení nočního režimu, Live Photos a akčního režimu.

Uvnitř iPhonu 15 Apple upgradoval čipovou sadu na A16, stejný procesor, jaký byl použit v loňských modelech iPhone 14 Pro. Společnost slibuje celodenní výdrž baterie, a to díky větší baterii. iPhone 15 také obsahuje ultraširokopásmový čip druhé generace pro vylepšenou konektivitu a přesné vyhledávání v Find My.

Vedle iPhonu 15 uvádí Apple na trh nové Apple Watch Series 9, které obsahují vylepšený čip s vylepšeným výkonem GPU a ultraširokopásmový čip druhé generace. Hodinky také zavádějí funkci „dvojitého klepnutí“ a další.

