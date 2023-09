Ubisoft poskytuje aktualizaci o datu vydání Xdefiant a stavu vývoje

By

Ubisoft nedávno sdílel důležitou aktualizaci týkající se data vydání a stavu vývoje své nadcházející hry Xdefiant. Výkonný producent Mark Rubin v příspěvku na jejich oficiálních stránkách odhalil, že hra neprošla procesem odesílání pro Sony a Xbox, což má za následek problémy s dodržováním předpisů, které je třeba vyřešit, než bude možné potvrdit datum vydání.

Rubin vysvětlil, že společnost obdržela první výsledky procesu přihlašování v polovině srpna, což naznačovalo, že hra nesplňuje nezbytné požadavky pro shodu. Toto odhalení bylo pro tým překvapením, protože podcenili množství práce potřebné k zajištění souladu.

V důsledku toho Ubisoft v tuto chvíli nemůže poskytnout konkrétní datum vydání Xdefiant. Místo toho se zaměřují na řešení problémů souvisejících s dodržováním předpisů a připravují se na další podání držitelům platformy. Pokud podání projde, hra by mohla vyjít od poloviny do konce září. Existuje však možnost, že může být uděleno podmíněné povolení, které vyžaduje opravu dne 1 s konečnými opravami pro soulad. V takovém scénáři by se datum vydání posunulo na začátek/polovinu října.

Navzdory těmto nejistotám Rubin ujistil fanoušky, že Ubisoft zůstává oddán transparentnosti a naslouchání zpětné vazbě hráčů. Tým již začlenil požadavky hráčů do vývoje hry, jako je zahrnutí hlasování na mapě a nadcházející režim podobný S&D. Rubin zdůraznil, že Xdefiant má být hrou pro komunitu a Ubisoft se věnuje poskytování co nejlepšího zážitku.

Závěrem lze říci, že fanoušci Xdefiant budou muset počkat na vydání hry o něco déle, protože Ubisoft pracuje na zajištění souladu se Sony a Xbox. Tým aktivně řeší problémy zjištěné během procesu odesílání a doufá, že co nejdříve poskytne pevné datum vydání.

Zdroj: Ubisoft přes oficiální stránky Ubisoftu