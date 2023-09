Picross e Games Find New Life na Nintendo Switch

Všech devět her ze série Picross e, původně vydané na 3DS, se konečně dostává na Nintendo Switch. Hry byly nedostupné ke koupi od března, kdy byl eShop 3DS uzavřen. Vývojář Jupiter však nyní oznámil, že první hra ze série, Picross S+, vyjde na Switch příští rok.

Picross S+ bude k dispozici za 3.99 GBP (nebo 5 EUR/5 $ pro čtenáře v jiných regionech), zatímco zbývající hry Picross e budou nabízeny jako další balíčky obsahu za stejnou cenu.

Série Picross e byla původně vydána v letech 2011 až 2018. Nicméně poslední hra v sérii, Picross e9, byla vydána pouze v Japonsku, takže fanoušci mimo Japonsko toužili mít konečně ke hře přístup.

Tento krok k uvedení her Picross e na Nintendo Switch se může zdát trochu spletitý, ale zajišťuje, že tyto milované hry nezmizí v zapomnění. Nadace Video Game History Foundation odhaduje, že ohromujících 87 procent her vydaných před rokem 2010 je nyní nedostupných. S ohledem na to je jasné, že zachování těchto her a jejich zpřístupnění novému publiku je zásadní pro jejich životnost v herní historii.

Picross S+ představuje vzrušující oživení pro sérii Picross e a nabízí fanouškům příležitost užít si tato dobrodružství plná hádanek znovu. S příslibem dalších balíčků obsahu, které přijdou, vypadá budoucnost pro fanoušky této oblíbené franšízy jasně.

Zdroje:

– Nintendo Life