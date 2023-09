Asociace operátorů Bureaux De Change v Nigérii vyzývá k digitální autonomii

By

Asociace provozovatelů Bureaux De Change Nigeria (ABCON) vyzvala Centrální banku Nigérie (CBN), aby poskytla Bureaux De Change (BDC) digitální autonomii za účelem dosažení konvergence směnných kurzů. Prezident ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, vydal zprávu, v níž naléhal na vrcholovou banku, aby poskytla BDC souhlas s úplným přechodem na digitální operace.

Očekává se, že poskytnutí digitální autonomie BDC přinese konvergenci směnných kurzů, minimalizuje volatilitu trhu a podpoří ekonomický růst. ABCON má za sebou historii dosahování konvergence sazeb v minulosti, včetně let 2006, 2009 a 2018 až 2020, před vypuknutím pandemie Covid-19.

Podle Dr. Gwadabeho by umožnění digitální autonomie operátorům usnadnilo objevování skutečných tržních sazeb, umožnilo by implementaci harmonizovaných politik směnných kurzů federální vlády a podpořilo by efektivní sledování transakcí BDC z hlediska souladu se zákonnými a regulačními požadavky.

Společnost ABCON je proaktivní v přijímání technologií a od roku 2016 významně investovala do IT výzkumu, vývoje a implementace různých digitálních řešení. Operátoři BDC mají nyní zavedeny systémy pro monitorování transakcí, vybavené kancelářskými IT zařízeními a internetovým připojením. Zaznamenávají své transakce na Amazon Web Service (AWS) online v reálném čase a extrahují denní zprávy pro vrácení. Operátoři se navíc integrovali s ověřovacími platformami nigerijského mezibankovního vypořádacího systému (NIBSS) a bankovního ověřovacího čísla (BVN).

Tyto digitální reformy nejen zvyšují provozní efektivitu, ale přispívají také k celkovému rozvoji a modernizaci sektoru BDC. Požadavek ABCON na digitální autonomii je v souladu s plánovanými reformami CBN pro BDC a zdůrazňuje potřebu souladu s technologickým pokrokem.

