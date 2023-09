Atlanta Journal-Constitution vítá Imani Dennis a Abbey Edmonson do digitálního týmu

Atlanta Journal-Constitution (AJC) s potěšením oznamuje přidání Imani Dennis a Abbey Edmonson do svého digitálního týmu. Jako specialisté na obsah sociálních médií budou Dennis a Edmonson zodpovědní za programování sociálních platforem redakce, včetně Facebooku, Twitteru a Instagramu. Budou spolupracovat na předvádění špičkové žurnalistiky AJC a vytváření poutavého digitálního obsahu.

Imani Dennis byl cenným přispěvatelem do AJC jako nezávislý pracovník a nyní se k týmu připojí na plný úvazek. Před nástupem do novin pracovala jako podzimní digitální stážistka v roce 2020, kde získávala zkušenosti se správou sociálních médií, editací domovské stránky webu a tvorbou newsletterů. Dennis také hrál klíčovou roli při pokrytí historických prezidentských voleb v roce 2020. Její obětavost a působivá práce byly oceněny cenami, jako je 2. místo za nejlepší zábavní prvek na GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonsonová, která získala titul Master of Fine Arts v psaní na Savannah College of Art and Design, přináší svůj kreativní talent do týmu sociálních médií AJC. Dříve pracovala jako redakční asistentka Invitation Magazines a sloužila jako kreativní ředitelka Atlanta Legacy Trail. Edmonsonovy zájmy přesahují psaní; Ve volném čase se také věnuje ilustrování kreslených filmů a portrétů.

Atlanta Journal-Constitution je prominentní zpravodajská organizace na jihovýchodě, která se zaměřuje na místní záležitosti, zahrnující státní a místní vlády, ekonomiku, zábavu a sport. Jeho oddaný tým novinářů se snaží odhalit pravdu, chránit právo veřejnosti na informace a volat představitele komunity k odpovědnosti za jejich činy. S bohatou historií sahající až k založení The Atlanta Constitution v roce 1868 a The Atlanta Journal v roce 1883 se AJC etabloval jako důvěryhodný zdroj důvěryhodné a hloubkové žurnalistiky.

Zdroj: The Atlanta Journal-Constitution