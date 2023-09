Historie Apple změn konektoru: Od Lightning k USB-C

By

Rozhodnutí společnosti Apple přijmout USB-C na svých iPhonech, což znamená rozloučení s portem Lightning, způsobilo, že mnoho uživatelů iPhone potřebuje nové kabely. V průběhu let Apple provedl několik změn konektorů na svých zařízeních, což uživatele přimělo k nákupu nových kabelů, adaptérů a příslušenství.

Přechod z 30pinového dokovacího konektoru na port Lightning v roce 2012 byl pro uživatele iPhone významnou změnou. Mnozí museli své staré 30kolíkové kabely vyměnit za Lightning kabely. V roce 2016 si odstranění konektoru pro sluchátka vyžádalo nákup adaptérů Lightning na 3.5 mm nebo nových sluchátek.

Změny konektorů ale nejsou pro Apple žádnou novinkou. Počínaje iMacem z roku 1998 Apple nahradil svůj konektor Apple Desktop Bus (ADB) USB-A, což umožnilo interoperabilitu s periferními zařízeními PC a umožnilo výměnu příslušenství za provozu. Tato změna však vyžadovala od uživatelů nákup nových kabelů a adaptérů.

Další významnou změnou konektoru bylo zavedení FireWire v roce 1999. Apple nahradil SCSI připojení FireWire, což vyžadovalo, aby si uživatelé kupovali nové FireWire kabely pro různá zařízení. Uživatelé, kteří stále chtěli používat svá stará zařízení SCSI, si museli zakoupit adaptéry.

Apple přijal USB-C pro své MacBooky a iPady před iPhony opět nutí uživatele vyměnit své stávající kabely za nové USB-C. Pro uživatele Androidu to nemusí být problém, protože už mohou mít kabely USB-C. Uživatelé iPhonů si však budou muset zakoupit nové kabely, aby vyhověli evropským předpisům.

Historie změn konektorů společnosti Apple demonstruje její ochotu přijmout nové technologie, ale také to znamená, že uživatelé často musí investovat do nových kabelů a příslušenství, aby udrželi krok se změnami. Bez ohledu na to, rozhodnutí společnosti Apple přejít na USB-C na svých iPhonech znamená novou kapitolu ve vývoji konektorů.

