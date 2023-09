Skrytá čínská expozice akcií S&P 500

By

Nedávná analýza indexu S&P 500 od Investor's Business Daily odhalila, že deset akcií v indexu silně závisí na příjmech z Číny. Studie zjistila, že společnosti jako Qualcomm, Monolithic Power a Texas Instruments generují více než 27 % svých příjmů z Číny nebo jejích území.

Tato čísla jsou výrazně vyšší než u společnosti Apple, která je často vnímána jako společnost s velkou expozicí v Číně. Ve skutečnosti Apple ve své nejnovější výroční zprávě získal pouze 18.8 % svých příjmů z Číny. Navzdory tomu deset společností s největší čínskou expozicí letos zaznamenalo nárůst akcií o 30 %, čímž překonaly celkový index S&P 500.

Existují však náznaky, že investoři nyní možná začínají zvažovat riziko spojené s čínským trhem. Akcie Applu klesly o 3 % po zprávách, že některé z jeho produktů by mohly být zablokovány pro použití čínskou vládou. To by mohlo naznačovat měnící se sentiment vůči rizikům souvisejícím s Čínou.

Jedním z faktorů, které zhoršují obavy z investování v Číně, je pomalý hospodářský růst, který tato země zažívá. Ve druhém čtvrtletí čínská ekonomika vzrostla pouze o 3.2 %, což je výrazně pod obvyklými standardy. Pro společnosti závislé na čínském trhu nepředstavuje riziko pouze politické napětí; faktorem, který je třeba zvážit, je také celkové ekonomické zdraví země.

Technologický sektor je vystaven zejména Číně, přičemž 80 % z deseti nejvíce čínských společností v indexu S&P 500 působí v tomto sektoru. Qualcomm, který získává 63 % svých příjmů z Číny, letos zaznamenal pokles cen akcií o 3.2 %. Na druhé straně společnost Monolithic Power zaznamenala nárůst akcií o více než 40 %, přestože 52 % jejích příjmů pochází z Číny.

Celkově vzato, i když se investoři v tuto chvíli nemusí příliš obávat o svou expozici vůči Číně, tento sentiment by se mohl změnit, protože vztahy mezi USA a Čínou se dále napínají a čínská ekonomika se nadále zpomaluje.

– S&P 500: S&P 500 je index akciového trhu, který měří výkonnost akcií 500 velkých společností kotovaných na burzách ve Spojených státech.

– Výnosy: Výnosy se týkají celkové výše příjmu generovaného společností z jejích primárních činností, jako je prodej zboží nebo služeb.

– Expozice vůči Číně: Expozice vůči Číně se týká míry, do jaké společnost spoléhá na příjmy nebo operace v Číně, pokud jde o její finanční výkonnost.

– Sektor: Ve financích se sektor vztahuje na konkrétní odvětví nebo segment ekonomiky. Index S&P 500 je rozdělen do různých sektorů, jako jsou informační technologie a zdravotní péče, na základě typů podniků zahrnutých do indexu.