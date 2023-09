Připravte se na uvedení iPhone 15!

By

Párty iPhone 15 je za dveřmi a jste srdečně zváni! Je to opět ta roční doba, kdy Apple oznamuje svou nejnovější řadu iPhonů, a letos je to iPhone 15. Akce nazvaná „Wonderlust“ je naplánována na úterý 12. září 2023 v 10:00 (PST). Datum předobjednávky je stanoveno na pátek 15. září 2023 v 05:00 (PDT) a oficiální datum spuštění je pátek 22. září 2023.

Podle více zdrojů se hovoří o tom, že by se výroba iPhonu 15 mohla přesunout z Číny do Indie. I když to není potvrzeno, mnozí jsou nadšeni z možnosti změny cestovní destinace pro spuštění. Ať už přijíždíme z Číny nebo Indie, je důležité mít připravené pasy a zajistit, že máme v pořádku všechny cestovní doklady a itineráře.

Když se podíváme zpět na úspěch předobjednávkového vlákna pro iPhone 14 USA s více než 25,000 1 příspěvky, 1,500 milionem zhlédnutí a XNUMX XNUMX celkovými hlasy, je jasné, že nadšení z nových iPhonů nemá obdoby. Podaří se nám letos překonat další rekord? Pouze čas ukáže.

Jak se blíží spuštění, sledování našich objednávek se stává zásadní. Jakmile se objednávky začnou přesouvat do fáze „Příprava k odeslání“, můžeme očekávat pohyb během víkendu. To je okamžik, kdy můžeme začít sledovat naše zásilky pomocí poskytnutého sledovacího čísla. UPS je jedním z přepravců pro Apple a jejich webové stránky nám umožňují sledovat naše zásilky pro iPhone. Důležité je mít naši fakturu se sériovým číslem, které najdete na webu Apple.

Jedním z nejočekávanějších skenů během procesu přepravy je „Import Scan“ v Louisville, Kentucky. Toto skenování indikuje, že zásilka prošla dovozními procedurami v přijímající zemi, a zaručuje, že iPhone dorazí následující den. Je to poslední milník před tím, než se nám konečně dostanou do rukou nové iPhony.

Takže se připravte na uvedení iPhone 15! Ujistěte se, že je váš pas aktuální, sledujte svou objednávku a připravte se na přivítání nejnovějšího přírůstku do rodiny Apple.

