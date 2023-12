Věděli jste, že v současnosti je na oběžné dráze jen asi 8,000 300 aktivních satelitů? Nedávné trendy však naznačují významný nárůst družicových záznamů, přičemž země společně vytvářejí záznamy pro více než jeden milion družic ve více než XNUMX samostatných systémech více družic spolupracujících, známých jako konstelace. Nabízí se otázka: co stojí za tímto satelitním závodem?

Jedno přijatelné vysvětlení je, že provozovatelé satelitů se ujišťují o svých sázkách a žádají o více satelitů, než ve skutečnosti zamýšlejí vypustit. Tím mohou přitáhnout pozornost investorů, získat konkurenční výhodu nebo dokonce prodat části rádiového spektra za účelem zisku.

Pokud by byl vypuštěn byť jen zlomek těchto požadovaných satelitů, vytvořilo by to přetíženou nízkou oběžnou dráhu Země s více než 100,000 XNUMX dalšími satelity. To by vedlo nejen ke zvýšení počtu kolizí mezi satelity, generování nebezpečného vesmírného odpadu, ale také by to představovalo riziko pro znovu vstupující satelity, které by potenciálně ovlivnily klima a způsobily škody lidem nebo letadlům. Tato rizika by se výrazně zvýšila, pokud by operátoři pokračovali v podávání žádostí o družice za stávající sazby.

Existují také náznaky, že někteří satelitní operátoři si pohrávají s čísly, aby mohli systém manipulovat. Například francouzská společnost E-Space požádala o konstelace o celkovém počtu více než 337,000 30,000 satelitů. Generální ředitel společnosti však zmínil plány na „nejméně XNUMX XNUMX satelitů“, zatímco jeho ředitel vývoje produktů hovořil o „pouze několik tisíc satelitů“. To vyvolává otázky ohledně přesnosti těchto záznamů.

Kromě toho existují případy satelitních operátorů, kteří využívají různých administrativních pravidel a poplatků spojených se satelitními podáními ve více zemích. SpaceX například podala žádosti přes Spojené státy, Norsko, Německo a nyní Tonga. Tonga, která má za sebou historii pronajímání satelitních slotů zahraničním operátorům za účelem zisku, se nedávno stala domovem pro žádost SpaceX o 29,998 2023 satelitů v říjnu XNUMX.

Tato rostoucí satelitní rasa představuje regulační problémy. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), agentura OSN odpovědná za koordinaci radiofrekvenčního spektra, má za úkol dohlížet na koordinaci mezi různými provozovateli satelitů. Rozsah těchto megakonstelačních záznamů a rozdělení záznamů mezi různé státy však ztěžuje ITU zabránit interferenci mezi satelity.

FAQ

Proč satelitní operátoři žádají o více satelitů, než hodlají vypustit?

Operátoři mohou požádat o více satelitů, aby přilákali investory, získali konkurenční výhodu nebo prodali části rádiového spektra za účelem zisku.

Jaká jsou rizika přetížené nízké oběžné dráhy Země?

Přetížená nízká oběžná dráha Země by mohla vést ke zvýšení počtu srážek mezi satelity, což by generovalo nebezpečný vesmírný odpad. Opětovný vstup satelitů by mohl ovlivnit klima, zatímco trosky by mohly představovat riziko pro lidi nebo letadla.

Jsou čísla v satelitních záznamech přesná?

Existují náznaky, že někteří satelitní operátoři mohou s čísly manipulovat. V některých případech vyvolávají protichůdná prohlášení představitelů společnosti pochybnosti o správnosti podání.

Jak tento problém řeší regulační prostředí?

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je zodpovědná za koordinaci satelitního podání, ale čelí výzvám kvůli rozsahu megakonstelačních podání a rozdělování podání mezi různé státy. ITU může zvážit urychlení svých regulačních procesů a zavedení poplatků, aby odrazovala od spekulativních podání.

Zdroje: Konverzace