By

Shrnutí: Nedávná studie vedená astronomem z Floridské univerzity Adamem Ginsburgem poskytla cenné poznatky o tajemné temné oblasti známé jako „The Brick“, která se nachází v centru naší galaxie, Mléčné dráze. Tento turbulentní plynový oblak již dlouho přitahoval vědce díky svým jedinečným vlastnostem, které bránily vzniku nových hvězd. Využitím výkonného vesmírného teleskopu Jamese Webba (JWST) výzkumníci objevili nečekaně vysokou koncentraci zmrzlého oxidu uhelnatého (CO) v The Brick, čímž zpochybnili stávající představy o procesech tvorby hvězd v této oblasti.

Po celá léta zůstávala „The Brick“ záhadou, která podněcuje živé debaty mezi odborníky ve vědecké komunitě. Ve světle nedávných zjištění se však tato oblast stala ústředním bodem výzkumu, který nabádá vědce, aby přehodnotili stávající teorie týkající se vzniku hvězd.

Adam Ginsburg vysvětluje význam tohoto průlomu a zdůrazňuje: „S JWST máme nyní možnost zkoumat molekuly v pevné formě, zatímco naše předchozí pozorování byla omezena na plynná skupenství. Tato nová perspektiva nám poskytuje komplexnější pochopení distribuce a transportu molekul."

Předchozí studie se převážně spoléhaly na analýzu plynu CO prostřednictvím emitovaného světla. Tento přístup se však ukázal jako limitující, protože ke sledování distribuce ledu CO v The Brick vyžadoval intenzivní světlo hvězd a horký plyn. Využitím alternativní metodologie byli vědci schopni rozšířit svá zkoumání na více než deset tisíc hvězd, což představuje neocenitelné poznatky o vlastnostech mezihvězdného ledu.

Tyto nedávné objevy jsou klíčové pro odhalení původu molekul v naší vlastní sluneční soustavě. Předpokládá se, že tyto molekuly byly kdysi uzamčeny v malých prachových zrnkách a následně vytvořily nebeská tělesa, jako jsou planety a komety. Tato zjištění představují pouze špičku ledovce, protože vědci plánují pokračovat ve svých průzkumech nebeských ledů prostřednictvím dalších pozorování s JWST.

Adam Ginsburg uzavírá: „Použitím spektroskopie můžeme změřit relativní množství CO, vody, CO2 a komplexních molekul, což umožňuje nahlédnout do vývoje chemie v průběhu času v těchto plynových mračnech.“

Tato průlomová studie s názvem „Absorpce CO v oblaku galaktického středu G0.253+0.015“, publikovaná v The Astrophysical Journal, slouží jako významný odrazový můstek při odhalování tajemství formování hvězd a připravuje cestu pro budoucí pokrok v našem chápání vesmír.

Přečtěte si více ve Web Story: Nové vhledy do „The Brick“: Odhalení tajemství formování hvězd