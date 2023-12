Podpora kulturně rozmanitých astronomů: Rozhovor s Ashley Walkerovou

V nedávném rozhovoru Ashley Walker, prezident Black in Astro (BiA) a doktorand na Howard University, diskutoval o poslání a cílech organizace, stejně jako o jejich partnerství s Ligou nedostatečně zastoupených menšinových astronomů (LUMA). shromažďovací prostor Rainbow Village.

Black in Astro, založená z lásky a soucitu k černochům, si klade za cíl neustále podporovat jednotlivce v astronomii a příbuzných oborech. Jejich poslání přesahuje akademickou sféru a zahrnuje umělce, letecké inženýry a kohokoli, kdo se ztotožňuje s kulturou. Organizace si cení inkluzivity a usiluje o posílení postavení černochů po celém světě.

Účast na setkáních Americké astronomické společnosti (AAS) je klíčovou součástí strategie Black in Astro k dosažení jejich cílů. AAS byla silným zastáncem jejich poslání, zejména při podpoře rozmanitosti a začlenění. Letošní setkání je obzvláště vzrušující, protože se poprvé po dvou desetiletích koná v černém městě. Podpora AAS organizacím, jako je CSMA, a jejich snaha propojit barevné lidi byla zásadní pro podporu vstřícného a inkluzivního prostředí.

Partnerství mezi Black in Astro a LUMA pro Rainbow Village bylo radostnou spoluprací. Rainbow Village slibuje mentorství, komunitu a zábavu pro černošské a hnědé jednotlivce a jejich spojence. Zatímco konkrétní detaily se stále dokončují, očekávání nadcházejícího setkání jsou velká.

Ashley Walker povzbudila lidi, aby zůstali v kontaktu s Black in Astro tím, že ji sledovali na sociálních sítích (@that_astro_chic). Kromě toho vystoupí na nadcházející konferenci AGU, kde bude diskutovat o své práci s černými astronomy. Black in Astro také pořádá večeři na University of Michigan, kterou pořádá viceprezident Caprice Phillips. Kromě toho bude Ashley na schůzce AAS vést přednášku pro Historically Black Colleges and Universities (HBCU) v astronomii.

Závěrem lze říci, že Black in Astro dělá významné kroky v podpoře rozmanitosti a začlenění do astronomie. Prostřednictvím svých partnerství, akcí a přítomnosti na konferencích vytvářejí prostory, které oslavují a podporují kulturně rozmanité astronomy a jejich spojence.