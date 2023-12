Nová technika odstředivého pohonu by mohla ochránit Zemi před srážkami s asteroidy

By

Nedávné pokroky v technikách vychylování asteroidů mají potenciál způsobit revoluci v naší schopnosti zmírnit hrozbu nebeských objektů na kolizi se Zemí. Tradiční metody, jako jsou vysokorychlostní impaktory nebo detonační zařízení, často spoléhají na nejisté výsledky kvůli své povaze „úder a naděje“. Průkopnická studie Nahuma Melameda a Toma Heinsheimera však navrhuje alternativní přístup, který využívá odstředivý pohon a vyhazování materiálu k postupné změně trajektorie asteroidu směrem od naší planety.

Nová technika zahrnuje nasazení odstředivky a zdroje energie na povrch potenciálního impaktoru. Sbíráním částí asteroidu a jejich vymrštěním do vesmíru způsobí zpětný ráz vzniklý během vymrštění přenos hybnosti, který přesměruje dráhu objektu. Na rozdíl od předchozích metod tento přístup umožňuje přesné úpravy prostřednictvím procesu „vysunutí, měření a opakování“. Faktory, jako je místo přistání, rotace asteroidu, rychlost a směr, načasování a hmotnost ejekcí, to vše lze vzít v úvahu, což poskytuje flexibilitu při jemném ladění úprav trajektorie.

Potenciál tohoto nového přístupu je obrovský. Vědci se domnívají, že za pouhých pár týdnů provozu by mohly být asteroidy podobné velikosti jako Čeljabinsk a Tunguska odkloněny. Navíc ještě větší hrozby, jako je asteroid Bennu, který představuje riziko ve druhé polovině 22. století, by mohly být úspěšně odvráceny jen za několik let provozu.

Tato revoluční technika nabízí nejen efektivnější a spolehlivější řešení pro planetární obranu, ale také snižuje potřebu riskantnějších metod. Teoreticky by to mohlo učinit potřebu vysokorychlostních impaktorových kosmických lodí nebo detonací zastaralými. Důsledky jsou významné, protože tato inovace by mohla potenciálně eliminovat potřebu hrdinských scén v hollywoodském stylu od takových jako Bruce Willis a jeho protějšky.

I když je hrozba srážky asteroidů vzácná, potenciální následky vyžadují naši maximální pozornost. S pokračujícím vývojem nových strategií, jako je odstředivý pohon, mají astronomové a vědci větší šanci ochránit naši planetu před těmito kosmickými nebezpečími. S pokrokem v detekčních a sledovacích technikách bude lidstvo lépe vybaveno k ochraně před potenciálními dopady, což zajistí bezpečnější budoucnost pro budoucí generace.