Objev masivních hvězd zbavených vodíkových obalů v binárních systémech

Nedávný průlom, který provedli astronomové z University of Toronto, odhalil populaci masivních hvězd, které jejich binární souputníci zbavili vodíkových obalů. Tento pozoruhodný nález vrhá světlo na původ supernov s kolapsem jádra chudého na vodík a sloučení neutronových hvězd, o kterých se předpokládá, že jsou spojeny s horkými héliovými hvězdami.

Již několik let vědci spekulují, že přibližně u jedné třetiny hmotných hvězd dochází k odstranění jejich vodíkových obalů v binárních systémech. Doposud však byl identifikován pouze jeden potenciální kandidát. Objev dalších obnažených hvězd potvrzuje existenci tohoto jevu a má významné důsledky pro naše chápání důležitých astronomických jevů.

Vedoucí autorka Maria Drout, odborná asistentka na katedře astronomie a astrofyziky na University of Toronto, zdůrazňuje důležitost tohoto zjištění. Vysvětluje, že pokud by tyto hvězdy byly vzácné, zpochybnilo by to existující teoretický rámec pro různé jevy, včetně supernov, gravitačních vln a světla vyzařovaného vzdálenými galaxiemi.

Identifikace svlečených hvězd představuje nové možnosti pro komplexnější studium jejich vlastností. To zahrnuje měření množství materiálu vypuzovaného z těchto hvězd ve hvězdných větrech, což je klíčové pro předpověď výskytu sloučení neutronových hvězd. Získáním přesnějších dat mohou vědci vylepšit své modely a prozkoumat spojení mezi obnaženými hvězdami a supernovami chudými na vodík.

Kromě toho studie naznačuje, že některé z těchto zbavených hvězd mohou být spojeny s neutronovými hvězdami nebo společníky černých děr. Zdá se, že tyto objekty jsou v přechodné fázi, než se stanou dvojitou neutronovou hvězdou nebo neutronovou hvězdou plus systémy černých děr, které se mohou nakonec sloučit a vysílat detekovatelné gravitační vlny.

Bethany Ludwig, doktorandka na University of Toronto, zdůrazňuje propojenou povahu hvězd v binárních systémech. Přirovnává je k lidem, zdůrazňuje jejich sociální povahu a zdůrazňuje, že osamělé masivní hvězdy jsou vzácné.

Identifikace svlečených hvězd je náročná kvůli jejich emisi mimo spektrum viditelného světla a potenciálnímu zatemnění prachem nebo jasem jejich doprovodných hvězd. Výzkumný tým použil ultrafialová pozorování shromážděná dalekohledem Swift Ultra-Violet/Optical Telescope k průzkumu milionů hvězd v blízkých galaxiích, což vedlo k detekci systémů vykazujících neobvyklé ultrafialové emise.

Probíhají další výzkumy, aby se hlouběji ponořily do vlastností těchto hvězd. Výzkumníci rozšíří své pátrání v blízkých galaxiích a v rámci Mléčné dráhy pomocí různých přístrojů, včetně Hubbleova vesmírného dalekohledu a rentgenového dalekohledu Chandra. Data a teoretické modely použité v této studii byly zpřístupněny veřejnosti, aby se usnadnila spolupráce s dalšími vědci.

Na společném úsilí se podílelo několik institucí, včetně University of Toronto, Observatories of the Carnegie Institution for Science, Max-Planck-Institut für Astrophysik, Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics a Steward Observatory. Tento objev otevírá nové cesty pro zkoumání složitých interakcí a vztahů mezi hvězdami v binárních systémech a nabízí hlubší pochopení dynamického vesmíru, který obýváme.