Zkoumání evoluce rajčat: Od divokých k úžasným

Biologové z University of Massachusetts Amherst provedli výzkum evoluční historie rajčat a odhalili soubory znaků, které vedly k rozvoji jejich odlišných vlastností. Zjištění publikovaná v Plants, People, Planet a The American Journal of Botany vrhají světlo na to, jak se ovoce vyvíjejí ve volné přírodě, a nabízejí poznatky, které mohou pomoci při budoucím úsilí o zlepšení plodin.

Studie se zaměřila na příbuzné moderních rajčat, několik divokých druhů nalezených podél západního pobřeží Jižní Ameriky. Tyto divoké druhy se značně liší od rajčat, která známe dnes. Jsou malé, ve zralosti zelené a mnohé mají nepříjemnou chuť a zápach.

Aby vědci porozuměli transformaci z těchto divokých rajčat na lahodné a vizuálně přitažlivé ovoce, které si užíváme, studovali evoluční syndromy, což jsou soubory vlastností, které se vyskytují společně v ovoci. Předchozí výzkumníci nepěstovali všechny druhy divokých rajčat společně, aby shromáždili důkazy o těchto syndromech.

Tým shromáždil semena z 13 druhů divokých rajčat a více variant v rámci každého druhu. Pěstovali tyto rostliny a zkoumali vlastnosti jejich plodů, jako je barva, tvar, obsah cukru a kyselin a analýza DNA. Těkavé organické sloučeniny odpovědné za aroma rajčat byly také měřeny a klasifikovány.

Výsledky odhalily, že vlastnosti jako vůně, chuť a barva jsou syndromatické a existuje shoda mezi vnějším vzhledem rajčete a jeho chutí. Tento výzkum poskytuje komplexní pochopení toho, jak se divoká rajčata liší od sebe navzájem a od pěstovaných odrůd.

Studie také těžila ze sběratelského úsilí Charlese Ricka, který sbíral semena divokých druhů rajčat během svých cest po Jižní Americe. Vědci pěstovali tato sebraná semena vedle svých vlastních a porovnávali vlastnosti různých druhů.

Tento výzkum nejen osvětluje evoluční historii rajčat, ale má také důsledky pro šlechtění výživnějších a atraktivnějších odrůd ovoce. Pochopením vlastností, které přispívají k žádoucím vlastnostem rajčat, mohou vědci pracovat na vývoji vylepšených odrůd pro spotřebu.