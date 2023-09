Čínští vědci úspěšně pěstují humanizované ledviny v embryích prasat

Čínští vědci dosáhli významného průlomu úspěšným pěstováním ledvin obsahujících lidské buňky v embryích prasat, což by mohlo potenciálně pomoci řešit nedostatek orgánů k transplantaci. Výzkum publikovaný v časopise Cell Stem Cell představuje první úspěšný pokus o pěstování lidských orgánů u prasat. Ledviny byly vybrány jako zaměření studie vzhledem k jejich ranému vývojovému stádiu a jejich častému použití při lidských transplantacích.

Předchozí pokusy pěstovat lidské orgány u prasat selhaly, ale tento nový přístup by mohl způsobit revoluci v bioinženýrství orgánů. Tým z Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health použil úpravu genu CRISPR k odstranění dvou genů nezbytných pro tvorbu ledvin u prasečích embryí. Poté do embryí zavedli lidské pluripotentní kmenové buňky, schopné vyvinout se do jakéhokoli buněčného typu. Tyto lidské buňky přirozeně vyplnily vytvořený „výklenek“ v embryích prasat.

Po pěstování embryí s lidskými a prasečími buňkami ve zkumavkách byla embrya přenesena k náhradním matkám. Bylo zjištěno, že pět embryí má normálně fungující ledviny s 50 až 60 procenty lidských buněk. Tento průlom vyvolává etické obavy, protože některé lidské buňky byly také detekovány v mozcích prasat.

I když je tento výzkum významným milníkem, stále existují výzvy, které je třeba překonat, než bude možné tuto technologii využít při transplantaci lidí. Podíl lidských buněk v ledvinách zatím není dostatečný a přítomnost lidských buněk v prasečích mozcích vyvolává obavy. Dlouhodobým cílem je optimalizace technologie pro transplantaci orgánů, je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Tento průlom v pěstování humanizovaných ledvin u prasečích embryí by mohl otevřít cestu pro vývoj dalších lidských orgánů u prasat. Vědci doufají, že rozšíří své studie o orgány, jako je srdce a slinivka.

Zdroj: Cell Stem Cell, Agence France-Presse