V boji proti změně klimatu je dopad na pobřežní města ze stoupající hladiny moří nevyhnutelný. Se schopností utopit takové, jako je Bombaj a New York, je klíčové porozumět zdrojům vody.

Ledové příkrovy v Grónsku a Antarktidě, kromě hor lemovaných ledovcem, obsahují dostatek zmrzlé vody ke zvýšení hladiny moří o 210 stop. Bohužel tyto oblasti jsou globálním oteplováním postiženy nejvážněji.

Zatímco teploty vzduchu v Grónsku výrazně vzrostly a od 3.8. let přesáhly 1990 °C, k urychlenému tání ledovce přispívá i vítr. Nová studie odhaluje, že větry Foehn a Katabatic, které foukají horký vzduch dolů na ledovce, mají velký vliv na tání ledových příkrovů v Grónsku i Antarktidě.

V posledních dvou desetiletích se vliv těchto větrů na grónské ledové příkrovy zvýšil přibližně o 10 %. Jejich vliv na antarktický ledovec se však snížil o 32 %. Tento rozdíl je způsoben především různými způsoby, kterými globální oteplování ovlivňuje severní a jižní polokouli. Grónsko se stalo tak horkým, že vítr již není nutný, protože samotné sluneční světlo má na region podstatný účinek tání.

Svou roli v tomto nepoměru sehrála i severoatlantická oscilace, významný jev počasí ovládající sílu a směr západních větrů a bouří. Posun do pozitivní fáze přinesl nad Grónsko a další arktické oblasti více teplého vzduchu, čímž se zintenzivnil proces tání.

Na druhé straně se celková povrchová tavenina v Antarktidě od roku 15 snížila přibližně o 2000 %. To lze přičíst 32% snížení sestupných větrů na poloostrově a zlepšení ozónové vrstvy regionu, která absorbuje teplo ze Slunce. a chrání povrch před dalším tavením.

I když se snížení větrem řízeného tání v Antarktidě může zdát jako pozitivní vývoj, trend tání stále představuje rizika. Antarktida již zažila kolaps dvou zranitelných ledových šelfů, a pokud bude tento trend pokračovat, mohlo by to narušit globální vzorce cirkulace vody v oceánu, což by mělo vážné důsledky pro klima Země.

Grónsko i Antarktida významně přispívají ke zvyšování hladiny moří a důkladné sledování a modelování tání ledu je zásadní. Pochopení vztahu mezi větrem a ledem v kontextu změny klimatu je zásadní pro předpovídání budoucího vzestupu hladiny moří a jeho dopadu na planetu.

