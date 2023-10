Vzácné komety s koncem civilizace mohou poskytnout zásadní podrobnosti pro zmírnění, zjistila studie

By

Nedávno objevená kometa C/2022 E3 (ZTF) zdůraznila důležitost studia komet s dlouhou periodou, které mají potenciál zasáhnout Zemi a způsobit katastrofické škody. Kometu, známou pro svůj výrazný zelený odstín, detekovala Palomar Observatory v březnu 2022.

Vědci se domnívají, že ZTF vznikl v oblasti Saturnu a Uranu předtím, než byl zachycen Oortovým oblakem, sbírkou bilionů komet umístěných na nejvzdálenějším okraji sluneční soustavy. Interakce s galaktickým přílivem a míjejícími hvězdami mohou narušit oběžné dráhy těchto komet a poslat je zpět do vnitřní sluneční soustavy, což představuje potenciální hrozbu pro Zemi.

Problém spočívá ve skutečnosti, že tyto komety se k Zemi přibližují z vysokých orbitálních sklonů, což ztěžuje jejich detekci, dokud nejsou relativně blízko. Zatímco astronomové nyní mají nástroje k úplné charakterizaci takových komet, současné observatoře mají omezený čas na jejich detekci a sledování před potenciálním dopadem.

Aby se tento problém vyřešil, očekává se, že budoucí observatoře, jako je NEO Surveyor Mission a Rubin Observatory, zlepší detekovatelnost a poskytnou dostatečné předběžné varování, aby mohly použít zmírňující postupy. Zmírnění by mohlo zahrnovat změnu kurzu komety, aby se zabránilo srážce se Zemí.

Komety jsou obzvláště nebezpečné, protože při dopadu na Zemi mají podstatně větší kinetickou energii než asteroidy. Proto je včasná detekce a včasná akce zásadní, aby se předešlo katastrofickým následkům.

Studium komet, jako je ZTF, a pochopení toho, jak často se přibližují k Zemi, může pomoci při vývoji strategií ke zmírnění rizika, které představují tyto vzácné dopady končící civilizaci. Jak technologie postupuje, astronomové doufají, že budou schopni lépe detekovat, sledovat a potenciálně odklonit tyto kometární vetřelce, čímž ochrání naši planetu před ničivými dopady.

