Nové pochopení toho, jak se rakovina šíří do páteře

Vědci z Weill Cornell Medicine v New Yorku učinili významný průlom v pochopení toho, proč některé druhy rakoviny metastázují do páteře. Již dlouho je známo, že metastatický karcinom prsu se často šíří do páteře a způsobuje pacientkám vážné komplikace. Příčiny tohoto jevu však byly dosud nejasné.

V nedávné studii publikované v časopise Nature objevil Matthew Greenblatt a jeho tým nový typ kmenových buněk, které se mohou podílet na metastázování rakovinných buněk do páteře. Bylo zjištěno, že tyto kmenové buňky, které se nacházejí v kostech obratlů, vylučují protein zvaný MFGE8. Tento protein působí jako nádorový atraktant, přitahuje rakovinné buňky do míšní tkáně.

Vědci provedli experimenty na myších, kdy transplantovali kmenové buňky páteře do jedné zadní nohy a kmenové buňky dlouhé kosti do druhé. Pozorovali, že rakovinné buňky putovaly do miniobratlů téměř dvakrát častěji než do malé dlouhé kosti, což ukazuje na silnou přitažlivost MFGE8.

Míšní metastázy mohou způsobit vážné poškození míchy, ovlivnit pacientovu schopnost chůze a ovládat tělesné funkce. Pochopením mechanismů za tímto šířením může být možné vyvinout intervence k prevenci nebo léčbě metastáz v páteři.

Zatímco blokování MFGE8 by mohlo být potenciálním terapeutickým přístupem, je zapotřebí dalšího zkoumání, aby bylo možné plně porozumět důsledkům a účinnosti takové léčby. Xiang Zhang, biolog rakoviny z Baylor College of Medicine, popsal tento výzkum jako „velký pokrok“ v našem chápání kostních metastáz.

Tento průlom nabízí naději pro pacienty s metastatickým karcinomem prsu a jinými druhy rakoviny, které se běžně šíří do páteře. Odhalením této dlouholeté záhady nás vědci přibližují o krok blíže k vývoji účinných léčebných postupů a zlepšení kvality života těch, kteří jsou těmito metastázami postiženi.

