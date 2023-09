Kdy vznikly první kontinenty vesmíru?

V nedávné studii nazvané „Kdy byly první exokontinenty?“ zkoumá Jane Greavesová, profesorka astronomie na Cardiffské univerzitě, formování kontinentů ve vesmíru. Kontinenty nejsou stacionární; „plavou“ na povrchu zemského pláště díky teplu z jádra planety. Tento neustálý pohyb kontinentů vede k jevům, jako je desková tektonika.

Greaves se snažil pochopit, kdy vznikly první kontinenty a jak by tyto informace mohly pomoci při hledání obyvatelných světů. Zkoumáním přítomnosti deskové tektoniky na kamenných planetách se pokusila vysledovat pravděpodobnost výskytu kontinentů. Teplo hraje v tomto procesu zásadní roli, protože planety s dostatečně zahřátým jádrem mají s větší pravděpodobností aktivní deskovou tektoniku.

Na základě své studie hvězd a planetární formace Greavesová určila, že tektonika zemských desek začala přibližně před 3 miliardami let, což je asi 9.5 miliardy let po vzniku vesmíru. Zjistila také, že první kontinenty se objevily na tenkých kotoučových hvězdách, které jsou relativně mladší a mají vyšší metalicitu, přibližně 2 miliardy let před pozemskými kontinenty. Naproti tomu hvězdy s tlustým diskem, které jsou starší a chudé na kov, naznačovaly existenci kontinentů asi o 4 až 5 miliard let dříve než Země.

Je zajímavé, že Greaves zjistil, že kontinenty se na jiných planetách ve srovnání se Zemí formují pomaleji. Přítomnost optimálního množství tepla je nezbytná k zahájení formování kontinentu. Greaves proto naznačuje, že hvězdy s nižší metalicitou než Slunce by mohly potenciálně vést k objevu obyvatelných exoplanet s kontinenty.

Tato studie otevírá astronomům nové cesty ke zkoumání a rozšiřuje naše chápání formování kontinentů ve vesmíru. Studiem planetárních systémů a podmínek nezbytných pro formování kontinentů mohou vědci hledat obyvatelné světy mimo náš vlastní.

