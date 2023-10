Studium zachovaných stromů k pochopení rizika zemětřesení na severozápadě Pacifiku

Vědci z US Geological Survey Earthquake Science Center a University of Arizona používají zachovalé stromy na severozápadě Pacifiku, aby získali přehled o riziku zemětřesení v regionu. Tým shromáždil stromy, o kterých se věřilo, že zemřely během masivních zemětřesení podél zlomových linií v oblasti Puget Sound. Analýzou letokruhů identifikovali hrot uhlíku-14 z let 774-75 našeho letopočtu. Počítáním do posledního prstence na stromech zjistili, že stromy zemřely mezi lety 923 a 924. To naznačuje, že oba zlomy vyvolaly zemětřesení současně, spojovaly oba zlomy a naznačovaly vyšší riziko zemětřesení v oblasti, než se dříve předpokládalo.

Tento výzkum poskytuje cenné poznatky o seismické aktivitě na severozápadě Pacifiku a pomáhá vědcům lépe porozumět zlomovým liniím regionu a riziku zemětřesení. Studiem geologického záznamu mohou výzkumníci shromáždit informace z minulých zemětřesení a použít je k předpovědím budoucích událostí. Pochopení rizika zemětřesení je zásadní pro vypracování účinných plánů reakce na mimořádné události a budování odolné infrastruktury.

Zdroj: US Geological Survey, University of Arizona

Obnova zubní skloviny

Zubní sklovina je nejtvrdší látka, kterou tělo produkuje, ale jakmile se rozpadne, v současné době neexistuje způsob, jak ji opravit. Vědci z Washingtonské univerzity však učinili vzrušující objev, který by mohl způsobit revoluci v opravě zubů. Našli způsob, jak proměnit kmenové buňky v ameloblasty, buňky zodpovědné za produkci zubní skloviny. To stimuluje tvorbu základní skloviny, která by mohla potenciálně vést k vývoji „živých výplní“ k vyplnění dutin skutečnou sklovinou.

V budoucnu by tato zjištění mohla také pomoci při růstu zubů vypěstovaných v laboratoři, které mohou nahradit ztracené nebo vážně poškozené zuby. To by poskytlo přirozenější a dlouhotrvající řešení ve srovnání s tradičními zubními implantáty nebo zubními protézami. Schopnost regenerace zubní skloviny by mnoha lidem výrazně zlepšila zdraví zubů a kvalitu života.

Zdroj: University of Washington

Peníze lidem

Nedostatek peněz je hlavní příčinou bezdomovectví. Aby prozkoumali dopad peněžní pomoci na bezdomovectví, provedli vědci z University of British Columbia studii, ve které poskytli jednorázový bezpodmínečný peněžní převod ve výši 7,500 50 kanadských dolarů XNUMX jedincům, kteří zažili bezdomovectví. Studie zjistila, že příjemci hotovostního převodu utráceli více za základní potřeby, jako je jídlo, nájem a doprava. Navíc v průběhu roku trávili méně dní v krytech a více dní ve stabilním bydlení.

Tato studie zdůrazňuje potenciální výhody poskytování přímé finanční pomoci jednotlivcům, kteří se ocitli v bezdomovectví. Řešením základního problému finanční nestability je možné zlepšit osobní pohodu a snížit závislost na dočasných přístřešcích. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se prozkoumaly různé přístupy k řešení bezdomovectví a aby byly vyvinuty účinnější strategie pro poskytování smysluplné podpory těm, kteří to potřebují.

Zdroj: University of British Columbia

Poštovní rychlost a volební účast

Hlasování poštou je stále populárnější, zejména ve státech jako Oregon a Washington, kde je pro obyvatele snazší volit. Výzkumník z Washington State University zkoumal, jak může rychlost místní poštovní služby ovlivnit volební účast, zejména ve státech s přísnějšími zákony o hlasování. Studie zjistila, že efektivní místní poštovní služba zvyšuje pravděpodobnost, že jednotlivci budou hlasovat, zejména v oblastech s přísnějšími pravidly pro hlasování.

Výsledky zdůrazňují důležitost efektivního systému doručování pošty pro zajištění toho, aby hlasovací lístky dorazily včas a mohly být spočítány. Vzhledem k tomu, že se hlasování poštou stále více rozšiřuje, je zásadní řešit veškeré překážky, které by jednotlivcům mohly bránit v účasti na demokratickém procesu. Úsilí o zlepšení efektivity poštovních služeb a zefektivnění volebního procesu může pomoci zvýšit volební účast a zajistit, aby byl slyšet hlas každého.

Zdroj: Washington State University

Předpověď počasí severozápadního Pacifiku

Výzkumníci z Portlandské státní univerzity použili počítačové modely a strojové učení k předpovědi budoucích vzorců počasí na severozápadě Pacifiku při současné trajektorii globálního oteplování. Vědci překvapivě zjistili, že u větších vzorců atmosférické cirkulace, které ovlivňují místní počasí, se neočekává, že by se výrazně posunuly, zejména v zimě. To znamená, že počasí, které zažíváme v regionu, nemusí podléhat významným změnám navzdory oteplování planety.

Je však důležité poznamenat, že tento výzkum se zaměřuje na větší vzorce počasí a lokalizované dopady, jako jsou vlny veder, bouře a extrémní povětrnostní jevy, se mohou v budoucnu stále častěji vyskytovat kvůli změně klimatu. Pochopení potenciálních dopadů změny klimatu na regionální vzorce počasí je zásadní pro vypracování strategií ke zmírnění jejích účinků.

Zdroj: Portland State University