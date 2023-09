Polární záře v Irsku a Severním Irsku: Velkolepé přirozené zobrazení

By

Pokud jste někdy chtěli být svědky dechberoucího fenoménu polární záře, nemusíte se vydávat až na Island nebo Aljašku. Irsko a Severní Irsko nabízejí ohromující ukázky polární záře, která maluje noční oblohu v živé zelené, růžové, modré a fialové. Zatímco mraky mohou někdy bránit ve výhledu, jasné noci s nezbytnou sluneční aktivitou mohou poskytnout záblesky této přirozené světelné show.

Nejlepší místa pro pozorování polární záře v Irsku zahrnují severní pobřeží Severního Irska, pobřeží Antrim, Co Mayo na západním pobřeží, Ashbourne v Co Meath a potenciálně oblast Dublinu při silných projevech. Pozorování však není zaručeno a nadcházející rovnodennost 23. září by mohla nabídnout větší šanci kvůli podmínkám v magnetickém poli Země a naklonění planety v té době.

Proces polární záře začíná slunečními erupcemi, erupcemi na slunci, které uvolňují miliardy tun záření do vesmíru. Tyto částice se dostanou do zemské atmosféry asi o dva dny později, kde se některé zachytí v magnetickém poli planety a jsou přitahovány k severnímu a jižnímu pólu. Po srážce s atomy a molekulami v atmosféře vytvářejí zářivé barvy polární záře.

Jasná obloha a minimální světelné znečištění jsou rozhodující při pokusu být svědkem polární záře. Bydlení daleko od měst a obcí poskytuje lepší šanci vidět hlavní displeje, i když i z Dublinu byly hlášeny nádherné výhledy. Astronomy Ireland provozuje službu varování polární záře, která předpovídá, kdy nastanou sluneční exploze a kdy se očekává, že částice dosáhnou zemské atmosféry.

Příštích několik let bude obzvláště příznivé pro pozorování polární záře, protože sluneční aktivita má vrcholit v roce 2025. Povětrnostní podmínky však mohou představovat problémy, kdy zatažená obloha často brání ve výhledu. Navzdory tomu se objevují jasné noci, které nabízejí příležitost zažít tento úžasný přírodní úkaz.

Zdroje: časopis Astronomy Ireland