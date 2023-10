Antarktický mořský led je rekordně nízký, což ohrožuje globální důsledky

Podle Australian Broadcasting Corporation (ABC) zažila Antarktida za posledních osm let čtyřikrát rekordně nízké pokrytí mořským ledem. Na rozdíl od předchozích let se led v současné zimní sezóně znovu nevytváří, takže rozsáhlé úseky antarktického pobřeží jsou bez ledu. Tento bezprecedentní jev je vysoce nepravděpodobný, že by se přirozeně objevil, jak uvedl fyzikální oceánograf Edward Doddridge, který jej popisuje jako „událost s pěti sigma“ s pravděpodobností, že se stane přibližně jednou za 7.5 milionu let.

Vědci připisují pokles hladiny ledu teplejším vodám oceánu a počasí s vyšší energií, což urychluje proces tání v Antarktidě. Toto snížení pokrytí ledem má významné důsledky pro „albedo“ Země, což je množství světla odraženého od povrchu planety, spíše než jeho pohlcení. Vyšší albedo kvůli většímu množství ledu zpomaluje ohřívací účinek slunce. Jak však hladina ledu klesá, planeta začíná absorbovat více tepla, což vede ke zvýšenému globálnímu oteplování.

Důsledky výrazně teplejšího prostředí by byly hluboké a dalekosáhlé. Postiženo by bylo lidské zdraví, globální zdroje potravin, zemědělství a základní ekosystémy, jako jsou deštné pralesy. Rychlé a rozsáhlé globální oteplování v důsledku tání polárního ledu by mohlo mít ničivé účinky na planetu.

Je zásadní řešit problém ubývajícího mořského ledu v Antarktidě a přijmout okamžitá opatření ke zmírnění dopadů globálního oteplování. To zahrnuje snižování emisí skleníkových plynů a provádění strategií na ochranu a obnovu ledové pokrývky. Výsledky tohoto výzkumu slouží jako budíček k naléhavé potřebě globální spolupráce a proaktivních opatření v boji proti změně klimatu.

Definice:

– Albedo: Albedo označuje množství světla odraženého od zemského povrchu.

– Mořský led: Mořský led je zmrzlá mořská voda, která se tvoří a plave na hladině oceánu.

Zdroje:

– Australian Broadcasting Corporation (ABC)