Vědci zjistili, že drobné vzduchové bublinky uvězněné v ledu zrychlují tání ledovců

Nedávná studie provedená vědci odhalila, že bublinky stlačeného vzduchu zachycené v ledu hrají významnou roli při urychlování úbytku ledovců. Během procesu tání prasknou do vody miliardy těchto bublinek a způsobí turbulentní proudy, které přivádějí teplou vodu do kontaktu s ledem. Tento jev je zvláště pozorován u ledovců s přílivovou vodou, které uvolňují velké množství ledu do moře.

Glacioložka Erin Pettitová a její tým z Oregonské státní univerzity provedli studii na Aljašce, kde ledovce každý rok ztrácejí přes 70 miliard tun ledu. Tato ztráta přispívá ke zvýšení hladiny moří na celém světě. Vědci zjistili, že drobné vzduchové bublinky způsobují, že led v přílivových ledovcích taje rychleji. Jak led taje, stoupající bubliny táhnou vodu rychleji, což má za následek šestinásobné zvýšení rychlosti proudění ve srovnání s ledem bez bublin.

Studie naznačuje, že dopad těchto bublin na tání ledovců by mohl mít vážné důsledky. Zjištění nejen zlepšují naše chápání změny klimatu, ale mohou také vysvětlit pokles množství tuleňů v určitých aljašských fjordech.

Zjistilo se, že ledovce jsou naplněny miliony drobných vzduchových bublinek, stlačených až na 20násobek tlaku zemské atmosféry. Tyto bubliny vznikají, když se sníh hromadí po tisíce let a stlačuje se do ledu. Pettitův tým sklidil led bohatý na bubliny z ledovce s přílivovou vodou zvaného Xeitl Sít' v Tlingitu a pozoroval jeho tání v nádrži na ryby naplněné mořskou vodou. Ledovcový led tál 2.25krát rychleji než led bez bublin v důsledku stoupajících proudů způsobených přítomností bublin.

Studie publikovaná v časopise Nature Geoscience poskytuje pohled na zvuky „praskání, praskání a praskání“ zaznamenané v blízkosti ledovců. Bylo zjištěno, že tyto zvuky jsou výsledkem vzduchových bublin vyskakujících z tajícího ledu. Výzkum naznačuje, že bubliny mísí hraniční vrstvu studené vody, která typicky izoluje ledovcový led od teplejší vody, což nakonec vystavuje led teplejším oceánům.

K pochopení rozsahu dopadu těchto bublin na ledovce v jiných oblastech, jako je Antarktida, je zapotřebí další výzkum. Zjištění však zdůrazňují naléhavou potřebu řešit zrychlující se úbytek ledovců a významnou roli, kterou v tomto procesu hrají tyto drobné vzduchové bubliny.

