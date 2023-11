Nové snímky z teleskopu Jamese Webba osvětlují galaktický střed

Teleskop Jamese Webba, proslulý pořizováním dechberoucích snímků, opět umožnil nahlédnout do zázraků vesmíru. Tentokrát její pohled padl na střed galaxie Mléčná dráha a odhalil bezprecedentní podrobnosti o našem kosmickém sousedství. Teleskop se zaměřil na Sagittarius C, oblast tvorby hvězd přibližně 300 světelných let od Sagittarius A (supermasivní černá díra v galaxii) a 25,000 XNUMX světelných let od Země, a ukázal nejhustší část našeho okolí.

V této fascinující sbírce snímků odhaluje teleskop Jamese Webba přes 500,000 XNUMX hvězd a shluků protohvězd v této oblasti. Tyto protohvězdy, stále v procesu formování a hromadění hmoty, přispívají k úžasu vzbuzujícímu mračnu chaosu, který charakterizuje galaktický střed. Ve srovnání s tím se naše vlastní oblast vesmíru jeví jako výrazně řídká.

Podle profesora Jonathana Tana z University of Virginia, který spolupracoval s pozorovacím týmem, představuje galaktický střed nejextrémnější prostředí v rámci Mléčné dráhy. Až dosud shromážděným údajům o této mimořádné oblasti chyběla úroveň rozlišení a citlivosti, jaké dosahoval Webbův dalekohled.

V srdci rozruchu leží kolosální protohvězda, která svou hmotností převyšuje naše Slunce více než 30krát. Zajímavé je, že tento obrovský sluneční objekt skrývá světlo z hvězd umístěných za ním, takže oblast vypadá méně zalidněná, než ve skutečnosti je. V důsledku toho to, co pozorujeme, je konzervativní odhad skutečného davu pobývajícího v této astronomické metropoli. Představte si to jako Times Square vesmíru, i když bez restaurace Guy Fieri – prozatím.

Tyto úchvatné snímky poskytují výzkumníkům příležitost podrobit současné teorie vzniku hvězd dosud nejpřísnějšímu testu. Přístroj NIRCam (Near-Infrared Camera) teleskopu Webb zachytil rozsáhlé emisní snímky ionizovaného vodíku, znázorněné jako modré odstíny na spodní straně snímků. To může pocházet z energetických fotonů uvolněných mladými a hmotnými hvězdami. Je překvapivé, že naprostý rozsah regionu zaskočil vědce nepřipravené, což si vyžádalo další vyšetřování.

Samuel Crowe, vedoucí pozorovacího týmu, zdůraznil, že výzkum umožněný těmito snímky, jak stávajícími, tak připravovanými, výrazně zlepší naše chápání hmotných hvězd. Rozluštění jejich povahy je podobné ponoření se do příběhu původu podstatné části vesmíru.

Teleskop Jamese Webba nás neustále oslňuje svými pozoruhodnými snímky, od pozorování zrodu hvězd v souhvězdí Panny až po zachycení přítomnosti vody kolem komety v hlavním pásu asteroidů. Každé nové odhalení podněcuje naši zvědavost ohledně vesmíru a připomíná nám nesmírné zázraky čekající na průzkum. Naštěstí internet zajišťuje, že tyto nevšední zážitky nezmizí jako slzy v dešti. S teleskopem Jamese Webba stále funkčním můžeme pokračovat v odhalování tajemství vesmíru.