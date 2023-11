Vesmírný dalekohled Jamese Webba odhaluje úžasné objevy v Mléčné dráze

By

Vesmírný dalekohled Jamese Webba, známý svou schopností pozorovat vesmír v infračerveném světle, nedávno nahlédl do srdce galaxie Mléčná dráha. Pozoruhodný snímek, který zveřejnila NASA, ukazuje nikdy předtím neviděné detaily a záhady v chaotické oblasti a vrhá světlo na raný vesmír.

Astronomové využili Webba ke studiu Sagittarius C (Sgr C), aktivní oblasti tvorby hvězd umístěné přibližně 300 světelných let od centrální supermasivní černé díry galaxie známé jako Sagittarius A*. Využitím infračervené technologie zachytil dalekohled úžasné rysy, které byly dříve lidskému zraku skryty.

Samuel Crowe, hlavní řešitel těchto pozorování a vysokoškolský student na University of Virginia, vyjádřil své nadšení z neuvěřitelného obrazu a vědeckých poznatků, které nabízí. Pochopení hmotných hvězd hraje klíčovou roli v pochopení původu vesmíru, protože fungují jako továrny na výrobu těžkých prvků v jejich jaderných jádrech.

Webbovo zkoumání středu Mléčné dráhy může také poskytnout cenné informace o vzniku hvězd. Studiem této oblasti by astronomové mohli určit, zda je pravděpodobnější, že se hmotné hvězdy vytvoří v blízkosti galaktického středu nebo ve spirálních ramenech galaxie.

Na snímku poskytnutém Webbem je téměř půl milionu hvězd různých velikostí a stáří. Odhaluje shluk protohvězd, což jsou husté shluky prachu a plynu v raných stádiích plnohodnotných hvězd. Pozoruhodné je, že ve středu kupy je masivní protohvězda s pozoruhodnou hmotností přesahující 30násobek hmotnosti Slunce.

Tyto protohvězdy vyzařují zářící materiál, jehož výsledkem jsou světelné koule uprostřed tmavého infračerveného pozadí. Galaktický střed Mléčné dráhy představuje extrémní prostředí, kde mohou být teorie o vzniku hvězd přísně testovány, tvrdí Jonathan Tan, profesor astronomického výzkumu na University of Virginia.

Kromě toho Webbova Near-Infrared Camera detekovala emise ionizovaného vodíku obklopující spodní okraj hvězdné oblasti, které se na snímku zobrazily jako azurový odstín. Astronomové stále zkoumají zdroj hojného energizovaného plynu, který překonává typické emise mladých hmotných hvězd. Navíc je fascinují jehlicovité struktury v ionizovaném vodíku, které se objevují ve zdánlivě neuspořádaném uspořádání.

Galaktické centrum je rušné a dynamické místo plné turbulentních oblaků plynu, které rodí hvězdy a ovlivňují okolní prostředí svými proudícími větry, výtrysky a zářením. Rubén Fedriani, spoluřešitel projektu a postdoktorandský výzkumný pracovník na Instituto Astrofísica de Andalucía ve Španělsku, pochválil Webba za to, že poskytl množství dat o tomto mimořádném prostředí, a dodal, že teprve začali poškrábat povrch jeho potenciálu.

Nejčastější dotazy

1. Jak vesmírný teleskop Jamese Webba zachycuje snímky?

Vesmírný dalekohled Jamese Webba zachycuje snímky pomocí infračerveného světla, které je pro lidské oko neviditelné. To umožňuje dalekohledu pozorovat detaily a prvky, které jsou našemu pohledu obvykle skryté.

2. Co je světelný rok?

Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok, což odpovídá přibližně 5.88 bilionu mil (9.46 bilionu kilometrů).

3. Co jsou protohvězdy?

Protohvězdy jsou husté masy prachu a plynu v raných fázích tvorby hvězd. Nakonec vyrostou a vyvinou se v plně zformované hvězdy.

4. Co je galaktický střed?

Galaktický střed označuje centrální oblast galaxie, která se často vyznačuje intenzivní aktivitou, jako je tvorba hvězd a přítomnost supermasivní černé díry.

5. Proč astronomové studují střed Mléčné dráhy?

Studium středu Mléčné dráhy může poskytnout cenné poznatky o vzniku hvězd, rozložení hvězdokup a procesech probíhajících v extrémních prostředích.