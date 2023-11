Zkoumání chaosu: Nové objevy z vesmírného dalekohledu Jamese Webba

Vesmírný dalekohled Jamese Webba nedávno pořídil úžasný snímek, který nabízí pohled do chaotického středu naší galaxie Mléčná dráha. Podle NASA tento snímek ukazuje Sagittarius C, oblast tvorby hvězd, která se nachází asi 300 světelných let od Sagittarius A, centrální supermasivní černé díry Mléčné dráhy. Co dělá tento snímek skutečně výjimečným, je to, že díky pokročilým schopnostem Webbova teleskopu odhaluje dosud neviděné rysy a detaily.

Na tomto snímku je viditelných přibližně 500,000 30 hvězd, přičemž jedna konkrétní hvězda krade reflektor. Pozornost astronomů upoutala malá hvězda, známá jako protostar. Tato protohvězda je masivní a váží více než XNUMXkrát více než naše Slunce. Snímek také zvýrazňuje shluk protohvězd, které vyzařují zářící výrony připomínající táborák na základně hustého infračerveného tmavého mraku. Tyto protohvězdy jsou obklopeny turbulentními, magnetizovanými oblaky plynu, což je způsobuje, že svými silnými větry, výtrysky a zářením narážejí na okolní plyn.

Dalším pozoruhodným objevem na tomto snímku je přítomnost neviditelné oblasti ionizovaného vodíkového plynu. Tento ionizovaný plyn se obaluje kolem hustého oblaku prachu a vytváří zajímavé jehlicovité struktury, které se zdají být chaoticky orientované v různých směrech. Samuel Crowe, hlavní vyšetřovatel pozorovacího týmu, plánuje v budoucím výzkumu proniknout hlouběji do studia těchto struktur.

Vědci doufají, že pozorováním této oblasti vesmíru získají cenné poznatky o procesech vzniku hvězd. Galaktický střed Mléčné dráhy představuje extrémní prostředí, které astronomům umožňuje testovat a zdokonalovat současné teorie vzniku hvězd. Vesmírný dalekohled Jamese Webba poskytne bezprecedentní informace o zrodu a vývoji hvězd a nabídne jedinečnou příležitost odhalit příběh vzniku našeho vesmíru.

FAQ:

Otázka: Co je protostar?

A: Protostar je mladá, vyvíjející se hvězda v raných fázích svého formování.

Otázka: Co jsou toky při formování hvězd?

Odpověď: Výrony jsou silné proudy plynu a prachu emitované mladými hvězdami. Hrají klíčovou roli při utváření okolního prostředí a mohou ovlivnit vznik nových hvězd.

Otázka: Co je ionizovaný vodíkový plyn?

Odpověď: Ionizovaný vodíkový plyn se týká atomů vodíku, které ztratily elektrony a nabily se. Přítomnost ionizovaného plynu je často spojována s oblastmi aktivní tvorby hvězd.

Otázka: Jak daleko je galaktický střed od Země?

Odpověď: Galaktický střed, který pozoruje vesmírný teleskop Jamese Webba, je od Země vzdálen přibližně 25,000 XNUMX světelných let.

Zdroje:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Katedra astronomie University of Virginia: https://astronomy.as.virginia.edu/