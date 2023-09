Výzkum odhaluje, kdy se mohly zformovat první exokontinenty

By

Profesorka astronomie Jane Greavesová z Cardiffské univerzity provedla výzkum, který měl určit, kdy se mohly zformovat první exokontinenty nebo kontinenty na jiných planetách. Studie s názvem „Kdy byly první exokontinenty? a publikovaný v Research Notes of the American Astronomical Society, si klade za cíl zlepšit hledání obyvatelných světů identifikací míst, kde je pravděpodobnější výskyt kamenných planet s deskovou tektonikou.

Zatímco desková tektonika nemusí být pro vznik života nezbytná, hraje zásadní roli při udržování obyvatelnosti planety v průběhu času. Desková tektonika pomáhá regulovat teplotu planety a uvolňovat teplo z jejího jádra, což je důležité pro udržení ochranné magnetosféry a pobyt v obyvatelné zóně.

Greaves se zaměřil na korelaci mezi produkcí tepla v jádru planety a přítomností deskové tektoniky. Teplo v jádru planety je generováno radioaktivními prvky, jako je uran, thorium a draslík. Tyto prvky vznikají při srážkách neutronových hvězd a explozích supernov.

Aby bylo možné určit, u kterých hvězd je pravděpodobnější, že mají planety s deskovou tektonikou a kontinenty, Greaves analyzoval údaje o hvězdném množství různých prvků a spojil je s hvězdným stářím. Klasifikovala hvězdy do dvou skupin: hvězdy s tenkým kotoučem, které jsou mladší a mají vyšší metalicitu, a hvězdy s tlustým kotoučem, které jsou starší a mají nižší metalicitu.

Studie zjistila, že výskyt kontinentů na Zemi zhruba představuje střední hodnotu ve srovnání s jinými planetami. Kontinentální formace na Zemi začala přibližně před 3 miliardami let, zatímco hvězdy s tenkým kotoučem ve vzorku ukázaly první výskyt kontinentů 2 miliardy let před Zemí a hvězdy s tlustým kotoučem ukázaly, že se kontinenty objevily ještě dříve, asi 4 až 5 miliard let před Zemí. .

Výzkum také prokázal vztah mezi přítomností kontinentů a poměrem železa k vodíku (Fe/H) ve hvězdách. U planet s nižším poměrem Fe/H je pravděpodobnější, že se kontinenty vytvoří dříve.

Greaves naznačuje, že hvězdy se subsolární metalicitou by mohly být slibnými cíli při hledání obyvatelných exoplanet s kontinenty. Tyto planety si možná vyvinuly pokročilé formy života dříve než Země.

Studie dochází k závěru, že nalezení skalních exoplanet s dlouhověkými kontinenty je velmi slibné. Další zkoumání množství izotopů, jako je thorium a draslík, které přispívají k radiogennímu zahřívání, by mohlo odhalit další systémy, kde život na Zemi mohl předcházet život na Zemi.

Celkově tento výzkum rozšiřuje naše chápání formování a obyvatelnosti planet mimo naši sluneční soustavu a poskytuje cenné poznatky pro budoucí planetární průzkum.