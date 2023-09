Chladné oblasti na Měsíci jsou mladší a obsahují méně vodního ledu, než se dříve myslelo

By

Podle nového výzkumu jsou frigidní oblasti na Měsíci, známé jako trvale zastíněné oblasti (PSR), mladší než krátery, ve kterých sídlí, a pravděpodobně obsahují méně vodního ledu, než se dříve předpokládalo. PSR jsou velmi zajímavé pro budoucí mise při přistání na Měsíci, protože jsou považovány za hojné rezervoáry vodního ledu, které mohou astronauti využít pro systémy podpory života a pro výrobu raketového paliva.

Nová studie odhaluje, že PSR jsou maximálně 3.4 miliardy let staré, což naznačuje, že jsou mladší než 4 miliardy let staré krátery, ve kterých se nacházejí. To naznačuje, že současné odhady nánosů vodního ledu na Měsíci je třeba revidovat směrem dolů.

Vědci pod vedením Norberta Schörghofera z Planetary Science Institute v Arizoně provedli simulace, aby sledovali vývoj Měsíce od jeho vzniku před 4.5 miliardami let. Tyto simulace ukázaly, že Měsíc prodělal velkou reorientaci ve své rotační ose zhruba před 4.1 miliardami let, což vedlo k vytvoření PSR poblíž severního a jižního pólu. Vysoké obliquity v té době by však vedly ke ztrátě všech ložisek ledu.

V důsledku toho bude množství zmrzlé vody skryté v těchto PSR pravděpodobně menší, než se dříve odhadovalo. Vědci se zajímají zejména o jižní polární oblast Měsíce, kde se domnívají, že existuje spousta těkavých látek, včetně využitelné vody.

Budoucí měsíční mise, jako je dvojice indických robotických lander-rover Chandrayaan-3, mají za cíl prozkoumat měsíční jižní pól a hledat stopy zamrzlé vody. Poznatky z těchto misí přispějí k našemu pochopení vodních zdrojů na Měsíci.

Na závěr tato nová studie zdůrazňuje potřebu přehodnotit naše odhady nánosů vodního ledu v trvale zastíněných oblastech Měsíce. Nálezy vrhají světlo na geologickou historii těchto oblastí a mají důsledky pro budoucí průzkumy a využití měsíčních zdrojů.

Zdroj: Příspěvek publikovaný v Science dne 13. září 2021.