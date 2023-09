Jedinečná role vertebrálních kmenových buněk v nádorových metastázách do páteře

By

Vědci z Weill Cornell Medicine zjistili, že vertebrální kosti, které tvoří páteř, pocházejí z odlišného typu kmenových buněk, které podporují nádorové metastázy. Pomocí kostěných „organoidů“ vytvořených z vertebrálních kmenových buněk vědci identifikovali protein zvaný MFGE8, který hraje významnou roli v tendenci nádorů šířit se spíše do páteře než do jiných kostí. Toto zjištění vrhá světlo na poruchy páteře a pomáhá vysvětlit, proč solidní nádory často metastázují do páteře.

Kosterní kmenové buňky, ze kterých vzniká kost a chrupavka, byly izolovány z myší na základě povrchových proteinových markerů. Analýza genové aktivity odhalila, že kosterní kmenové buňky z různých kostí vykazovaly odlišné vzorce genové exprese. Vědci poté identifikovali specifickou sadu markerů pro vertebrální kmenové buňky a dalšími experimenty potvrdili jejich roli při tvorbě páteřní kosti.

Předchozí teorie naznačovaly, že preference nádorů metastázovat do páteře, známá jako „spinální tropismus“, byla spojena se vzorci průtoku krve. Vědci však našli důkaz, že za tento jev mohou být zodpovědné vertebrální kmenové buňky. Počáteční výsev metastatických nádorových buněk se vyskytoval převážně v oblastech, kde se nacházejí vertebrální kmenové buňky a jejich potomstvo.

Tým zjistil, že odstranění vertebrálních kmenových buněk odstranilo rozdíl v rychlosti metastáz mezi páteří a dlouhými kostmi. Dále zjistili, že MFGE8, protein vylučovaný ve vyšších množstvích vertebrálními kmenovými buňkami ve srovnání s kmenovými buňkami dlouhých kostí, je hlavním přispěvatelem k tropismu páteře. Aby výzkumníci potvrdili tato zjištění u lidí, spolupracovali s vyšetřovateli v nemocnici pro speciální chirurgii, aby identifikovali lidské protějšky myších vertebrálních kmenových buněk.

Vědci se nyní zaměřují na nalezení způsobů, jak blokovat MFGE8, aby se snížilo riziko metastáz do páteře u pacientů s rakovinou. Jejich studie jedinečných vlastností vertebrálních kmenových buněk si navíc klade za cíl poskytnout vhled do poruch páteře.

Zdroj: Příroda, Weill Cornell Medicine, Nemocnice pro speciální chirurgii