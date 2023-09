Mise VERITAS NASA se připravuje na studium Venuše z oběžné dráhy

By

Mise NASA VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) má odstartovat do deseti let, aby prozkoumala povrch Venuše z oběžné dráhy. Vědci věří, že studium povrchu Venuše může poskytnout cenné poznatky o obyvatelnosti a vývoji kamenných planet. V rámci přípravy na tuto misi provedl mezinárodní vědecký tým VERITAS nedávno dvoutýdenní kampaň na Islandu, kde jako analog Venuše použil vulkanické krajiny.

Island byl vybrán jako náhradník pro Venuši kvůli jeho geologickým podobnostem. Island i Venuše mají vulkanickou aktivitu a studium sopečného terénu na Islandu může týmu VERITAS pomoci pochopit, co bude radar kosmické lodi pozorovat na Venuši. Během kampaně tým studoval sopečná ložiska, lávová pole a aktivní sopečné oblasti na Islandu, které se podobají povrchu Venuše. Shromáždili vzorky hornin a provedli měření, aby studovali drsnost povrchu a další vlastnosti hornin.

Pro získání leteckých radarových snímků studovaných míst byly nad islandskou krajinou provedeny lety vedené Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR). Radarová data shromážděná ze vzduchu budou porovnána s pozemními měřeními provedenými vědeckým týmem VERITAS. Toto srovnání pomůže vědcům lépe porozumět radarovým pozorováním, které bude provádět kosmická loď na oběžné dráze kolem Venuše.

Mise VERITAS použije radar se syntetickou aperturou a blízký infračervený spektrometr k vytvoření 3D globálních map Venuše a rozlišení mezi různými typy hornin na jejím povrchu. Studiem povrchu Venuše z oběžné dráhy vědci doufají, že odhalí stopy o nitru planety a získají vhled do vývoje kamenných planet, jako je Země.

