Je Venuše bouřlivá?

By

Nedávná studie využívající data ze sondy NASA vrhla trochu světla na dlouhodobou debatu o blesku na Venuši. Od 1970. let XNUMX. století byli astronomové zvědaví, zda tato bouřlivá planeta zažívá časté blesky. Nyní, s využitím dat shromážděných sondou Parker Solar Probe během jejích průletů kolem Venuše, vědci zjistili, že pískací vlny detekované na planetě se pohybovaly opačným směrem, než se dříve myslelo.

V roce 1978 pozorovala sonda Pioneer Venus „hvízdající vlny“ vycházející z atmosféry Venuše, což je běžný jev způsobený blesky na Zemi. To vedlo ke spekulacím, že vlny na Venuši by mohly být výsledkem úderů blesku, což naznačuje, že Venuše zažívá podstatně více blesků než Země. Data shromážděná sondou Parker Solar Probe však odhalila, že vlny se ve skutečnosti pohybovaly směrem dolů k planetě, nikoli do vesmíru. Toto neočekávané zjištění vyvolalo otázky o povaze těchto vln a jejich spojení s bleskem.

I když tento objev zcela nevylučuje možnost blesku na Venuši, zpochybňuje víru, že Venuše je vystavena sedminásobku blesků, které zažívá Země. Během budoucích průletů sondy Parker Solar Probe kolem Venuše bude shromážděno více dat, aby bylo možné dále studovat tyto whistler vlny a určit jejich skutečnou příčinu. Závěrečný průlet sondy v listopadu 2024 poskytne badatelům bližší pohled na Venuši a lepší pochopení jejích atmosférických jevů.

Venuše, která je díky své podobné velikosti často označována jako dvojče Země, je známá svými extrémními teplotami a nehostinným prostředím. Povrch planety je pokryt hustými žlutými oblaky kyseliny sírové, což lidem znemožňuje návštěvu. Nicméně pokračující výzkum a mise jako Parker Solar Probe nadále odhalují informace o této záhadné planetě.

Zdroje:

– časopis Geophysical Research Letters

– Parker Solar Probe NASA