Společnost Varda Space Industries přistane další kosmické lodi v Austrálii, protože se čeká na schválení ze strany USA

By

Startup zabývající se výrobou ve vesmíru Varda Space Industries oznámil, že svou další kosmickou loď přistane v Austrálii, protože pokračuje ve spolupráci s americkými regulačními orgány na získání souhlasu pro návrat své první mise do Utahu. Společnost nedávno čelila odmítnutí při žádosti o přistání své kosmické lodi v poušti Utahu kvůli problémům s koordinací v rámci nového rámce návratu nazvaný Part 450. Generální ředitel společnosti Varda Delian Asparouhov objasnil, že zamítnutí nebylo způsobeno bezpečnostními obavami, ale spíše problémy v koordinaci s více stranami. .

Navzdory svým plánům přistát v Austrálii potřebuje Varda stále licenci FAA pro návrat, i když se kosmická loď nevrátí na americkou půdu. Asparouhov vysvětlil, že výběr rozsahu je založen na různé dostupnosti, zdrojích a schopnostech. Společnost plánuje mít online minimálně 3–4 rozsahy a do roku 2026 si klade za cíl dosáhnout kadence opětovného vstupu jednou za měsíc.

Regulační zátěž je ve vesmírném průmyslu velkým problémem, jak zdůraznilo svědectví tří velkých vesmírných společností před Kongresem. Tyto společnosti jednomyslně požadovaly více zdrojů pro FAA, aby zvládly rostoucí licenční zátěž, a zdůraznily význam zefektivnění regulace pro udržení americké konkurenceschopnosti na globální scéně.

Asparouhov zdůraznil potřebu personálu a schopnosti reagovat v kanceláři FAA pro komerční vesmírnou dopravu a uznal exponenciální růst vesmírné aktivity za posledních devět let. Zdůraznil, že racionalizace by neměla ohrozit bezpečnost nebo předpisy, ale měla by zajistit dostatek personálu pro provádění nezbytné technické analýzy a koordinace.

Zdroje:

– TechCrunch: [odkaz]

– Úřad pro komerční vesmírnou dopravu FAA