By

Hvězdné obsazení mohlo zpopularizovat hrozbu asteroidu, který vyhladí veškerý život na Zemi ve filmu „Don't Look Up“, ale ve skutečnosti se k naší planetě v současnosti řítí asteroid s život ohrožujícím potenciálem. Asteroid Bennu, objevený v roce 2009, má potenciál způsobit vážné poškození Zemi, pokud by došlo ke kontaktu.

Zatímco místní se během svého života nemusí obávat dopadu asteroidu, budoucí generace se možná budou muset obávat. Příští potenciální datum dopadu asteroidu Bennu je 24. září 2182. Nicméně šance, že se skutečně srazí se Zemí, je poměrně malá. To však nezabránilo NASA v zahájení mise do Bennu v roce 2020 za účelem sběru vzorků. Sonda OSIRIS-REx se vrátí na Zemi v neděli 24. září s meziplanetárními nálezy.

Bennu je pro vědce obzvláště vzrušujícím cílem, protože se od vzniku sluneční soustavy před 4.6 miliardami let téměř nezměnil. Obvykle mine Zemi, ale její oběžná dráha se každých šest let překrývá s naší.

Navzdory svému potenciálu pro ničivé účinky však asteroid Bennu nesplňuje kritéria „zabijáku planet“. Podle NASA je každá vesmírná hornina větší než 1 km až 2 km považována za horninu s globálními účinky. Bennu tento požadavek na velikost nesplňuje. Vzhledem ke své délce přes 130 metrů a blízkosti k oběžné dráze Země je klasifikován jako „potenciálně nebezpečný asteroid“.

Dopad Bennu na Zemi závisí na několika faktorech, včetně 157 možných bodů dopadu Země a jejich příslušných pravděpodobností. Zatímco nejvyšší pravděpodobnost dopadu je 24. září 2182, existuje 99.963% šance, že asteroid Zemi mine.

Pokud by Bennu zasáhl, mohl by způsobit velké škody v okolí. Uvolněná energie by byla více než 20krát větší než energie carské bomby, nejsilnější jaderné zbraně, která kdy byla testována.

Cesta Bennu prozatím nepředstavuje pro Zemi bezprostřední hrozbu a jedinci, kteří mají zájem ji pozorovat, by potřebovali adekvátní vybavení, jako je slušná velikost dalekohledu. Chcete-li zůstat informováni o povětrnostních podmínkách v oblasti Vancouveru, je k dispozici spolehlivá předpovědní platforma s podrobnými předpověďmi pro konkrétní okolí.

Je důležité poznamenat, že pokračující mise NASA do Bennu poskytne v budoucnu další pohledy na tento potenciálně nebezpečný asteroid.

Definice:

– Bennu Asteroid: Asteroid objevený v roce 2009, který představuje potenciální hrozbu pro Zemi.

– HR MacMillan Space Centre: Vesmírné centrum ve Vancouveru v Kanadě.

– Kosmická loď OSIRIS-REx: Kosmická loď vypuštěná NASA za účelem sběru vzorků z asteroidu Bennu.

– Potenciálně nebezpečný asteroid: Asteroid, který je dostatečně velký a v dostatečné blízkosti k Zemi, aby představoval potenciální hrozbu.

– Car Bomba: Nejsilnější jaderná zbraň, která kdy byla testována.

Zdroje:

– Kanadská vesmírná agentura: Informace o asteroidu Bennu.

– Platforma VIA pro předpověď počasí Weatherhood: Poskytuje podrobné předpovědi počasí pro oblast Vancouveru.

– Stránka mise NASA: Aktualizace zjištění z mise OSIRIS-REx do Bennu.

Poznámka: Tento článek je kreativní interpretací zdrojového článku a nemusí přesně odrážet všechny podrobnosti nebo fakta.