Nová perspektiva: Transformace glasgowských potravinových pouští prostřednictvím městského zemědělství

Nedávný výzkum provedený University of Glasgow a Florida State University odhalil nový přístup k řešení glasgowských „potravinových pouští“ a snižování nerovnosti. Prostřednictvím pečlivé geoprostorové analýzy vědci zjistili, že zavedení komunitních zahrad a parcel na strategických místech po celém městě by mohlo výrazně zlepšit přístup k čerstvým a cenově dostupným produktům v oblastech s nedostatečnými službami.

Studie s názvem „Vyrovnání přístupu k městskému zemědělství v Glasgow: Přístup k prostorové optimalizaci“ zdůrazňuje mnohé výhody městského zemědělství, které přesahují pouze dostupnost potravin. Kromě poskytování čerstvých produktů komunitní zahrady a pozemky podporují komunitní kontakty, výměnu znalostí o jídle a zlepšují duševní pohodu prostřednictvím venkovních aktivit.

V současné době žije pouze 36 % obyvatel Glasgow do 10 minut chůze od městského zemědělského místa. Analýza zjistila, že ekonomicky znevýhodněné oblasti na okraji města mívají omezený přístup k levným a čerstvým potravinám, což vede k „potravinám“. Zajímavé je, že vědci našli přibližně 939 hektarů volné a opuštěné půdy po celém Glasgow, přičemž přibližně 60 % populace žije do 500 metrů od nevyužitého prostoru.

S využitím modelování prostorové optimalizace tým ukázal, že přeměna pouhých 15 opuštěných míst na městská zemědělská centra by mohla rozšířit přístup k čerstvým produktům pro 50 % obyvatel Glasgow, což by mělo významný dopad na snížení potravinové nerovnosti. Zvýšení úsilí přidáním až 60 nových míst do 10 minut chůze by mohlo potenciálně sloužit až 70 % obyvatel města, čímž by se účinně odstranila nerovnost v přístupu.

Dr. Mingshu Wang, spoluautor studie, poznamenal, že Glasgow čelí značným problémům kvůli omezenému přístupu k cenově dostupnému a výživnému jídlu v oblastech s nižšími příjmy. Tento přístup k městskému plánování založený na datech však nabízí slibná řešení, aniž by vyžadoval podstatné investice. Přesunutím volné půdy do komunitních zemědělských center může Glasgow řešit Glasgowský efekt a zároveň zmocnit místní obyvatele k pozitivním změnám ve svých komunitách.

Nejčastější dotazy

Otázka: Co je městské zemědělství?



A: Městské zemědělství odkazuje na praxi pěstování, zpracování a distribuce potravin v městských oblastech nebo v jejich okolí. To zahrnuje různé formy, jako jsou komunitní zahrady, střešní zahrady a vertikální farmy.

Otázka: Co jsou to potravinové pouště?



Odpověď: Potravinové pouště jsou oblasti, obvykle v nízkopříjmových čtvrtích, kde mají obyvatelé omezený přístup k cenově dostupnému a výživnému jídlu, což často vede ke špatným zdravotním výsledkům souvisejícím se stravou.

Otázka: Jak může městské zemědělství prospět komunitám?



Odpověď: Městské zemědělství nabízí komunitám několik výhod, včetně lepšího přístupu k čerstvým a cenově dostupným produktům, sociálních kontaktů, výměny znalostí o potravinách, zlepšení duševní pohody a příležitostí k fyzické aktivitě.

Otázka: Co je modelování prostorové optimalizace?



Odpověď: Modelování prostorové optimalizace je technika, která využívá matematické algoritmy k určení nejlepší alokace zdrojů nebo umístění na základě konkrétních cílů, omezení a prostorových dat. V kontextu této studie byla použita k identifikaci optimálních lokalit pro komunitní zahrady a parcely s cílem maximalizovat dostupnost a snížit potravinovou nerovnost.

(Zdroj: University of Glasgow)