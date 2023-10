Vliv neutrálního vodíku na únik fotonů Lyman-Alfa v galaxiích reionizační epochy

By

Astronomové si stále nejsou jisti procesem a načasováním reionizace, což je okamžik, kdy se vodík ve vesmíru znovu ionizoval poté, co existoval jako neutrální atomy po dobu asi 200 milionů let. Reionizace je řízena fotony Lyman-continuum (LyC), které mají energii vyřadit elektrony z atomů vodíku. Otázkou je, odkud se tyto fotony LyC vzaly? Mnoho astronomů věří, že rané galaxie hrály roli při reionizaci vesmíru.

Během období reionizace existovaly galaxie, které emitovaly záření Lyman-Alpha (Lyα), které se uvolňuje, když atomy vodíku přecházejí z prvního excitovaného stavu do svého základního stavu. Ne všechny fotony Lyα však dokázaly z těchto galaxií uniknout. Pokud se foton Lyα rozptýlí na okraj galaxie, může uniknout a být detekován. Pokud žádné fotony Lyα nemohou uniknout, naznačuje to, že fotony LyC také nemohou uniknout a že galaxie nepřispěla k reionizaci.

Přítomnost neutrálního vodíku (HI) v těchto galaxiích mohla bránit úniku fotonů Lyα a následně i fotonů LyC. Aby se to prozkoumalo, byla provedena studie na vzorku galaxií pozorovaných ke konci reionizace, pomocí Lyα a [CII] emise (emise z uhlíku, která absorbovala správné množství energie pro únik jednoho elektronu) k měření jejich rudého posuvu.

Byly porovnány rudé posuvy Lyα a [CII] emise v každé galaxii. Výzkumníci zjistili, že posun rychlosti mezi dvěma typy emisí, známý jako posun rychlosti Lyα, pozitivně koreloval s hmotností plynu HI v galaxiích z epochy reionizace. To naznačuje, že únik Lyα v těchto galaxiích je ovlivněn spíše celkovým obsahem plynu HI než místními oblastmi.

Zjištění naznačují, že rostoucí množství plynu HI ztěžuje únik fotonů Lyα, což také brání úniku ionizujících fotonů LyC. To naznačuje, že studium celkového obsahu HI v galaxiích může poskytnout pohled na proces reionizace vesmíru.

Očekává se, že budoucí pozorování vesmírným teleskopem Jamese Webba (JWST) poskytnou kvalitnější data o starých galaxiích z éry reionizace a nabídnou lepší pochopení tohoto významného období v historii vesmíru.

Zdroje: Lauren Elicker, University of Cincinnati