Nová studie objevila mikroplasty v oblacích, které by mohly ovlivnit klima

Nedávná studie publikovaná v Environmental Chemistry Letters odhalila přítomnost drobných mikroplastických částic v oblakové vodě shromážděné z vysokohorských vrcholů v Japonsku. Mikroplasty o velikosti od 7.1 do 94.6 mikrometrů byly detekovány ve vzorcích oblačné vody, což naznačuje, že mohou ovlivňovat tvorbu mraků a potenciálně ovlivňovat klima.

Již bylo zjištěno, že mikroplasty, což jsou částice o velikosti menší než 5 milimetrů, kontaminují světové oceány, řeky, půdy a dokonce i vnitřní orgány divoké zvěře. Rostoucí počet výzkumů také ukázal, že mikroplasty mohou být transportovány atmosférou, jsou vyfukovány do vzduchu větrem a mořskou sprchou a poté padají zpět na zem v dešti. Nyní tato nová studie naznačuje, že mikroplasty mohou být přítomny také v mracích.

Výzkumníci shromáždili vzorky vody z mraků pomocí zařízení s jemným drátem a analyzovali je pomocí zobrazovacích technik. Našli mikroplasty z devíti různých typů plastů, včetně polyethylenu, polypropylenu a polyethylentereftalátu. Každý litr zkoumané oblačné vody obsahoval 6.7 až 13.9 mikroplastů, ačkoli skutečná čísla mohou být vyšší kvůli potenciální ztrátě částic během sběru.

Studie naznačuje, že mikroplasty by mohly působit jako kondenzační jádra mraků nebo částice jádra ledu, což ovlivňuje tvorbu mraků. To by mohlo mít důsledky pro klima Země, protože mraky mohou odrážet sluneční světlo a ochlazovat planetu, nebo přispívat k uvolňování skleníkových plynů, jako je metan a oxid uhličitý, a ohřívat Zemi.

Někteří odborníci však vzbuzují pochybnosti o přímém vlivu mikroplastů na tvorbu mraků. Argumentují tím, že přítomnost mikroplastů v mracích by mohla jednoduše znamenat, že částice jsou transportovány se vzduchovou hmotou a neovlivňují přímo samotný proces tvorby mraků.

Stanovení dopadu plastů na systémy, ekosystémy a zdraví Země má zásadní význam vzhledem k předpokládanému nárůstu produkce plastového odpadu. Vzhledem k odhadovaným 26 miliardám metrických tun plastového odpadu očekávaných mezi 1950. a 2050 je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom plně porozuměli účinkům mikroplastů na tvorbu mraků a klima.

