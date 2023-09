Austrálie vyvíjí diagnostický nástroj založený na CRISPR pro detekci viru opičích neštovic

Australští vědci vyvinuli převratný diagnostický nástroj MPXV-CRISPR pro detekci viru opičích neštovic (MPXV). Tento nástroj, první svého druhu v Austrálii, využívá technologii CRISPR k detekci viru s pozoruhodnou přesností a rychlostí. Výzkum, společné úsilí vedené Peterem Doherty Institute for Infection and Imunity a Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, byl publikován v The Lancet Microbe.

Zatímco technologie CRISPR je nejlépe známá pro své schopnosti v editaci genomu, nedávno se objevila jako výkonný nástroj pro diagnostické účely. MPXV-CRISPR je navržen tak, aby cílil na specifické genetické sekvence nacházející se pouze ve viru MPXV. Dr. Soo Jen Low z University of Melbourne, jeden z prvních autorů studie, vysvětlil, že diagnostické nástroje založené na CRISPR fungují jako superpřesní detektivové, kteří rychle identifikují genetický materiál spojený se specifickými patogeny.

Nástroj MPXV-CRISPR je naprogramován tak, aby rozpoznal virus pomocí inženýrských „průvodců“ založených na databázi 523 genomů MPXV. Když je virová DNA přítomna v klinickém vzorku, systém CRISPR je naveden k cíli a vysílá signál indikující přítomnost viru. Úroveň citlivosti a přesnosti této testovací metody je srovnatelná se zlatými standardními metodami PCR, ale s výhodou poskytuje výsledky za zlomek času.

Jednou z převratných vlastností MPXV-CRISPR je rychlost, s jakou dokáže poskytnout diagnózu. Tradiční diagnostika opičích neštovic se často spoléhá na centralizované laboratorní nastavení, což může vést k několikadennímu zpoždění, než budou výsledky testů k dispozici. Naproti tomu MPXV-CRISPR dokáže detekovat virus za pouhých 45 minut, což umožňuje rychlou detekci na místě.

Výzkumný tým nyní pracuje na adaptaci MPXV-CRISPR na přenosné zařízení, které lze nasadit na místech péče po celé zemi. To by umožnilo rychlejší a dostupnější diagnostiku, zejména ve vzdálených oblastech nebo místech s omezenými zdroji. Cílem týmu je převratně změnit léčbu opičích neštovic, zlepšit výsledky pacientů a zlepšit reakci veřejného zdraví na budoucí ohniska.

Výzkumná spolupráce zahrnovala Peter Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Centre a Monash University.

