Představujeme MPXV-CRISPR: Revoluční diagnostický nástroj pro virus Monkeypox

Tým vědců z Peter Doherty Institute for Infection and Imunity a Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research vyvinul převratný diagnostický nástroj s názvem MPXV-CRISPR. Tento nástroj, publikovaný v The Lancet Microbe, využívá technologii CRISPR k rychlé a přesné detekci viru opičích neštovic (MPXV) v klinických vzorcích, čímž překonává stávající diagnostické metody. Specificky se zaměřuje na genetické sekvence jedinečné pro MPXV, což z něj dělá první diagnostickou metodu založenou na CRISPR svého druhu v Austrálii.

Technologie CRISPR, známá svými schopnostmi úpravy genomu, se nyní využívá pro diagnostické účely. Dr. Soo Jen Low, výzkumný pracovník Dohertyho institutu a spoluautor studie, popisuje diagnostiku založenou na CRISPR jako přesné detektivy, které identifikují konkrétní stopy související s přítomností patogenů. V případě MPXV-CRISPR je „naprogramován“ k rozpoznání viru pomocí inženýrských průvodců, které se vážou na specifické části virové DNA.

Když je v klinickém vzorku detekována virová DNA, systém CRISPR je naveden k cíli a vysílá signál indikující přítomnost viru. Tato diagnostická metoda dosahuje srovnatelné citlivosti a přesnosti jako zlaté standardní metody PCR, ale za zlomek času.

Jednou z průkopnických vlastností MPXV-CRISPR je jeho rychlost při poskytování diagnózy. Současná diagnostika opičích neštovic často trvá několik dní, než poskytne výsledky, zatímco MPXV-CRISPR dokáže detekovat virus za pouhých 45 minut. Tým v současné době pracuje na adaptaci této technologie na přenosné zařízení, které lze použít k detekci viru opičích neštovic na místě v různých zdravotnických zařízeních.

Dr. Shivani Pasricha, vedoucí výzkumný pracovník Institutu lékařského výzkumu Waltera a Elizy Hallových a spoluautor studie, zdůrazňuje potenciální dopad MPXV-CRISPR na veřejné zdraví. Zlepšením přístupu k rychlým a spolehlivým diagnózám, zejména v oblastech s omezenými zdroji nebo vzdálenými lokalitami, by tento decentralizovaný přístup k testování mohl urychlit léčbu a zlepšit výsledky pacientů.

Spolupráce mezi výzkumnými institucemi zahrnovala Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center a Monash University.

Zdroj:

– Soo Jen Low et al, Rychlá detekce viru opičích neštovic pomocí testu zprostředkovaného CRISPR-Cas12a: laboratorní validační a hodnotící studie, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9