Mise NASA prozkoumat svět kovů v naší sluneční soustavě

NASA se vydává na bezprecedentní misi, jejímž cílem je navštívit asteroid jménem Psyche, který je považován za kovový svět. Psyche se nachází v hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Cílem mise je zjistit, zda je Psyche odhaleným jádrem raného planetárního stavebního bloku. Předchozí mise navštívily blízkozemní asteroidy, ale Psyche nepředstavuje pro naši planetu žádnou hrozbu.

Kosmická loď, také pojmenovaná Psyche, by měla odstartovat ve čtvrtek a k asteroidu dorazí v roce 2029. Během dvou let bude mise studovat Psyche pomocí sady vědeckých přístrojů, aby odhalila její skutečnou povahu.

Psyché, pojmenovaná po řecké bohyni duše, je největší kovový asteroid v naší sluneční soustavě. Měří přibližně 173 mil na šířku a 144 mil na délku. Radarová a dalekohledová pozorování odhalila, že Psyche pravděpodobně obsahuje železo, nikl a další kovy, stejně jako nějaký kamenný materiál a křemičitany. Vědci se domnívají, že Psyché začalo jako jádro planetesimály bohaté na železo, které ztratilo své vnější vrstvy díky srážkám s jinými skalními objekty.

Mise do Psyche je velkým příslibem pro pochopení formování planet. Studiem obnaženého kovového jádra Psyche vědci doufají, že získají poznatky o složení a struktuře jader Země, Merkuru a Marsu. Přístroje kosmické lodi budou také hledat známky diferenciace na povrchu Psyche, což by mohlo poskytnout vodítka o tom, jak těžké materiály, jako jsou kovy, klesají do středu a tvoří jádro uvnitř planety.

Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů mise je možnost pozorovat povrch kovového světa zblízka. Asteroidům chybí atmosféra, takže jejich povrchy podléhají zvětrávání vlivem dopadů a radiace. Vědci touží vidět, jak vesmírné zvětrávání ovlivnilo Psyche.

I když je kolem Psyche stále mnoho otázek, očekává se, že mise objasní její záhady a nabídne cenné poznatky o raných fázích naší sluneční soustavy.

Zdroj: NASA, CNN