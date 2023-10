Podle nové studie by hvězdy mohly být potenciálně rozpůleny „relativistickými čepelemi“.

By

Nová studie provedená výzkumníky z Centra pro kosmologii a částicovou fyziku na New York University naznačuje, že hvězdy by mohly být rozpůleny „relativistickými lopatkami“, což jsou ultravýkonné výrony plazmy tvarované extrémně silnými magnetickými poli. Tyto hvězdy rozdělující lopatky by mohly potenciálně vysvětlit některé z nejjasnějších explozí ve vesmíru, známé jako gama záblesky (GRB).

GRB jsou mimořádně silné exploze na obloze, ale často se vyskytují příliš daleko na to, abychom je mohli podrobně pozorovat. Předpokládá se, že tyto výbuchy jsou generovány buď černými dírami, nebo magnetary, což jsou vysoce magnetizované neutronové hvězdy. Pomalé slábnutí některých GRB však bylo pro astronomy obtížné vysvětlit.

V této nové studii autoři navrhují, že tyto přetrvávající GRB mohou být výsledkem smrti masivních hvězd. Když hvězda zemře, její jádro se zhroutí a vytvoří neutronovou hvězdu obklopenou vrstvami vodíku a helia. Díky rychlé kompresi a rotaci může tato neutronová hvězda získat extrémně silné magnetické pole a změnit ji na magnetar.

Chaotické prostředí obklopující novorozený magnetar způsobuje, že jeho okolí je zběsilým způsobem bičováno v důsledku intenzivního záření a magnetických polí. Předchozí výzkumy naznačují, že v důsledku toho se podél rotační osy magnetaru tvoří výtrysk. Vědci v této studii však zjistili, že magnetická pole magnetaru mohou také vytvářet záblesky záření podél jeho rovníku.

Tyto výbuchy záření, tvarované odstředivými silami rotující hvězdy, tvoří čepel, která se pohybuje hvězdou téměř rychlostí světla. Energie nesená tímto „relativistickým ostřím“ je větší než energie výbuchu supernovy a může efektivně rozdělit hvězdu na polovinu, když se pohybuje směrem ven. Čepel pokračuje v cestě na značnou vzdálenost, než ztratí hybnost, což může vysvětlovat pomalé slábnutí určitých GRB.

Během své cesty čepel také nashromáždí více materiálu, což zesílí její ničivou sílu. Navíc čepel způsobuje nestabilitu uvnitř samotné hvězdy, což vede k jejímu konečnému zániku.

Zatímco tato studie slouží k demonstraci věrohodnosti relativistických čepelí vysvětlujících GRB, budoucí výzkum si klade za cíl analyzovat, jak se tyto čepele vyvíjejí v průběhu času, a porozumět procesu hvězdné smrti, který s nimi souvisí. Identifikací klíčových signatur tohoto typu exploze mohou vědci potvrdit, zda dříve pozorované GRB odpovídají tomuto modelu.

